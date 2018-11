Země EU dostaly od Tuska text deklarace o budoucnosti po brexitu

BRUSEL Členské státy Evropské unie dostaly od šéfa unijních summitů Donalda Tuska návrh politické deklarace o vztazích mezi EU a Británií po odchodu ostrovní země ze společenství. Tusk to oznámil na twitteru s tím, že na textu se na pracovní úrovni shodly vyjednávací týmy obou stran.

V zásadě na dokumentu podle něj panuje shoda i na politické úrovni, musí jej ovšem v neděli na summitu ještě potvrdit šéfové států a vlád.



Deklarace není právně závazná. Na 26 stránkách definuje, co by obě strany chtěly dojednat do budoucna ohledně své spolupráce v řadě oblastí, včetně klíčového hospodářství.

Cílem má být vznik zóny volného obchodu s těsnou celní a regulační spoluprací a pravidly, která zajistí rovné podmínky a spravedlivou hospodářskou soutěž.

V neděli na summitu mají šéfové států a vlád 27 zemí unie tuto deklaraci schválit společně s vyjádřením své politické podpory podrobné smlouvě o britském odchodu z EU, která se týká řady oblastí souvisejících s brexitem.

Británie z EU odejde 29. března 2019 právě podle pravidel této smlouvy, pokud se její text ovšem premiérce Therese Mayové podaří prosadit v britském parlamentu. Ve smlouvě je definováno také přechodné období, právě v době jeho trvání by měly být na základě politické deklarace dojednány smlouvy o hospodářské či bezpečnostní spolupráci. Přechodné období by mělo trvat do konce roku 2020, pokud se na tom strany shodnou, bude možné jej jednorázově o rok či dva prodloužit.

Průlom v jednáních o dokumentu nastal po středeční podvečerní schůzce britské premiérky Theresy Mayové s šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Text dostali také velvyslanci 27 zemí bloku, kteří dopoledne o brexitu diskutují.

V politické deklaraci obě strany například uvedou, že mají zájem na ambiciózním, širokém a vyváženém hospodářském partnerství při zachování integrity unijního jednotného trhu. Británie by měla v „relevantních oblastech“ sblížit své regulace s těmi evropskými, aby byly překážky pro pohyb zboží co nejmenší.