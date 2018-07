Více než sto příchutí veganské zmrzliny, v Brně na ni stojí fronty

Brno Netradičními příchutěmi a veganským zpracováním láká zákazníky zmrzlina Božský kopeček, která rozšířila tradiční cukrárenskou nabídku v Brně. Charakteristické prodejní vozíky mohou lidé potkat na různých místech, třeba na Zelném trhu u nich bývá za pěkného počasí dlouhá fronta. Jeden kopeček stojí 30 korun, zákazníci si ho mohou dát do kompostovatelného kelímku.

Cena je podle prodejce přiměřená. „Není to drahé. Velikost kopečku je 100 gramů, jinde je to 40 nebo 50 gramů a stojí 15 korun. A suroviny, co tam jsou, jsou tak drahé, že je nikdo jiný nepoužívá,“ řekl majitel Božského kopečku Milan Blatný. Mezi tyto suroviny patří například hroznový cukr získaný přírodní cestou ze sušené hroznové šťávy.



Zákazníky mohou zaujmout i některé neobvyklé příchutě, v nabídce se jich podle Blatného střídá více než sto. Lidé se nemusí bát, že si koupí příchuť, která jim nebude chutnat. „Každý zákazník může zdarma ochutnat všechny zmrzliny na stánku,“ dodal Blatný.

K oblíbeným příchutím patří levandulová s borůvkou. V nabídce se objevuje také třeba mučenková zmrzlina nebo příchuť subtropického ovoce fejchoa. V současnosti má Božský kopeček v Brně šest pojízdných vozíků. Další nabídku přinášejí kamenné cukrárny na Mendlově náměstí a v Jiráskově ulici.

Podle agentury Nielsen stouply prodeje zmrzliny v loňském roce o procento na 34,3 milionu litrů. Spotřebitele neodradilo ani zvýšení průměrné ceny za litr o tři procenta na téměř 91 korun. Letos hlásí velcí výrobci další nárůst, pomohlo jim teplé dubnové a květnové počasí. Například firma Prima uvedla, že květnové prodeje se jí meziročně zvedly o 25 procent, červnové pak proti dlouhodobému červnovému průměru o devět procent.

Zmrzliny vyrábějí pár dní předem, musejí si tak hlídat počasí

Zkušenosti Božského kopečku říkají, že pokud přijdou v létě chladné dny, klesne prodej o třetinu až polovinu. To firmě komplikuje obchod, protože zmrzlinu na rozdíl od řady konkurenčních zmrzlináren vyrábí jen dva tři dny před prodejem, a musí tak pečlivě sledovat předpověď počasí.

Božský kopeček věnuje pozornost také ekologické stopě. „My už v cukrárnách používáme jenom kukuřičné PLA kelímky,“ uvedl Blatný. Do budoucna zavádí v prodejnách také kompostovatelná brčka.

Záměrem je i prodej nanuků. Ovšem kvůli snaze o plně kompostovatelné obaly se plán odsouvá. Jako obalový materiál chtějí v Božském kopečku použít folii z kukuřičného škrobu. „Už jsme to otestovali a chtěli jsme to objednat, a najednou z prodejce vylezlo, že je dodací lhůta dva měsíce. Nakupovat paletu obalů ke konci sezony je hloupost,“ dodal Blatný.