SLÁDEK: V hospodě může pivo chutnat jako v pivovaru

O tom, že pivo v pivovaru chutná vždy skvěle asi nikdo z nás nepochybuje. Kdo to zažil, ví a při vzpomínce se mu určitě hrnou do pusy sliny. No a dopřát si stejný zážitek z chuti čerstvého piva i v hospodách už dneska ale jde taky.

K mé práci patří objíždění hospod v různých koutech naší republiky, vím tedy z vlastní zkušenosti, že jsou podniky, kde pivo jako v pivovaru skutečně chutná, ale bohužel jsou i takové, do kterých bych jako host už podruhé nevkročil. Naštěstí takových je čím dál méně.



Pro dokonalý zážitek z piva je nutné, aby do sebe zapadalo mnoho kroků. Nejprve se o to musíme postarat v pivovaru, poté následuje kvalitní rozvoz a ve finále musí o pivo pečovat i hospodský a výčepní. Stačí, aby se v tomto řetězci stala někde malinká chyba, někdo na něco zapomněl a chuť jako v pivovaru je ta tam.



Co je tedy pro čerstvost chuti piva důležité? Už v pivovaru musíme udělat maximum, aby pivo vydrželo čerstvé co nejdéle. Naprostá čistota ve výrobě je samozřejmá, to je jasné všem. Co už ale nebývá tak známé je, že největším nepřítelem čerstvosti piva je kyslík. Ano, kyslík! Při výrobě a vlastně i v průběhu celé cesty piva až k vám do půllitru je zásadní, aby se pivo nedostalo se vzduchem do kontaktu. Když na stůl dostanete pivo, které už na první pohled vypadá unaveně, vězte, že se kdesi po cestě z pivovaru k vám skamarádilo se vzduchem. Nejčastěji to bývá při nesprávném čepování.

Pavel Zítek Sládek Pivovaru Gambrinus - pracuje zde téměř čtyřicet let, během nichž i sám pivo vařil. Dnes má na starosti jak kvalitu piva vycházejícího z pivovaru, tak i osvětu o něm v restauracích, učí také správnému čepování piva. Zároveň přednáší na odborných školách o pivovarnictví a péči o pivu v gastronomii.



Nějaká ta chybička, která pivaře ochudí o skvělý zážitek, se občas stane i při dopravě. Cesta z pivovaru do hospody by měla být co nejrychlejší. Víte třeba, že od doby co tankové pivo opustí bránu pivovaru, uběhne jen pár hodin, než dorazí do hospody? Obdobně by to mělo být i se sudy. Pivo nemá rádo teplotní šok, a proto by rozhodně nikdy nemělo stát dlouhou dobu v autě, ať už v zimě na mrazu nebo v létě na sluníčku. To si pak na něm nepochutnáte.



Asi nejvíce rizikovým místem a dobou, kdy se rozhoduje o vašem chuťovém zážitku je samotná hospoda a um výčepního. Pivo se musí skladovat v chladu, suchu a tmě. Pokud tomu tak není a vidíte, že sudy s pivem stojí naskládané někde na chodbě, pak raději změňte podnik. Perfektní chuť také závisí na péči o čepovací zařízení, pravidelném čištění trubek, správném tlačném plynu u sudového piva a na výčepním. I ve fázi čepování se totiž musí zabránit styku piva se vzduchem. Jediné hustá krémovitá pěna totiž dokáže pivo před oxidací ochránit. Zkrátka, jak se říká: „Sládek pivo vaří, ale výčepní ho dělá.“

Pochutnat si i v hospodě na pivu jako z pivovaru je rozhodně možné. Vše ale závisí na lidech. Pokud o pivo po celou dobu pečují jen ti, kteří ho skutečně milují, pak je perfektní výsledek zaručen. Naštěstí takových opravdu přibývá.