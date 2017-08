TRČKA: Presíčko či kapučínko. Když číšníci používají zdrobněliny, je to katastrofa

Před časem jsme se s manželkou přestěhovali. Se slzou v oku jsme opustili rušný, tepající Karlín, novodobý ráj gastronomie, kde přibývají restaurace, bistra a kavárny jako houby po dešti a o zábavu není nouze. V rámci průzkumu okolí a mapování gastroscény nového bydliště jsem se jednoho vlahého večera ocitl v zahradní restauraci penzionu Větrník.

Chtěl jsem si dát jen něco malého k snědku a zahnat žízeň. Usadil jsem se na příjemné zahrádce a připadal jsem si jak někde na vsi. Úplný klid...



Po krátké chvilce přišel číšník, střední věk, na první pohled zkušený matador.

O tom, že tohle řemeslo dělá pěknou řádku let nebylo pochyb. Zkušeně a sám zvládal celou zahrádku a nechyběla mu přirozená elegance...

Pozoroval jsem ho se zájmem a zdálo se, že je perfektní. Pak to ale přišlo.

Mladému páru u vedlejšího stolu, který již dojedl hlavní chody předkládá znovu lístky a koncertuje: „Dáte si dezertík? Můžu nabídnout kávičku? Digestívek?“ Zpozorním. V hlavě mi okamžitě naskakuje vzpomínka na naši americkou lektorku v Culinary Institutu v New Yorku, která nás už tehdy prosila: „Nikdy nepoužívejte zdrobněliny v hovoru s dospělými!“ „A jakou máte kávu?“ ptá se mladík. „Presíčko, kapučínko nebo latté,“ pohotově sází číšník. Je to takřka učebnicový příklad plejády zdrobnělinek, lépe bych to nesvedl.

Čas od času slýchávám podobné výrazy i jinde, naše restaurace nevyjímaje. Vím, dere se to občas z pusy tak nějak samo, dobře si na to vzpomínám.

A tak jediné, co asi obsluze zbývá, je zkrátka hlídat se. No a v Pizza Nuova to mají zase o něco jednodušší, poměr dospělých a dětských hostů je pro používání zdrobnělinek velmi příznivý... ?