Události roku: oranžová pohroma, Rathova naděje, Čína v Česku i policejní zmatek

Babišovo Čapí hnízdo

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) musel na jaře vysvětlovat, kdo je majitelem farmy Čapí hnízdo, která získala na svou obnovu padesátimiliónovou evropskou dotaci. Do svých vyjasnění se často zamotával, konkrétnější byl až na mimořádné schůzi v Poslanecké sněmovně koncem března. Po zevrubné rekapitulaci kauz minulých vlád uvedl, že majiteli byli jeho dcery a bratr partnerky.



Kauza však otřásla koalicí protože existuje podezření, že farma získala dotace neoprávněně. Čapí hnízdo patřilo do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova koncernu Agrofert, poté ale změnilo formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího vlastníka. Díky tomu farma dosáhla na evropskou dotaci, kterou by firma z rozsáhlého koncernu podle všeho dostat nemohla. V současnosti ji prověřuje Evropská komise.

Čína, dalajlama, Brady

Prezident Miloš Zeman v březnu přivítal na Pražském hradě svůj čínský protějšek Si Ťin-pchinga. Šlo o vůbec první návštěvu prezidenta Čínské lidové republiky v historii Česka. Hlavním důvodem bylo podepsání dokumentů, které by měly v nadcházejících letech přivést do českých firem investice v hodnotě stovek miliard korun. Přítomnost čínské hlavy státu ale vyvolala ve společnosti spory mezi stoupenci Číny a ochránci lidských práv v Tibetu, které v průběhu roku pronikly i do tuzemské politiky.

Říjnová návštěva tibetského duchovního představitele dalajlamy, kterého oficiálně přijal ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), přiměla nejvyšší české ústavní činitele, aby vydali prohlášení o respektu k územní celistvosti Čínské lidové republiky, jejíž je Tibet součástí. Obhájce čínských zájmů Zeman navíc údajně ještě předtím Hermanovi pohrozil, že setká-li se s dalajlamou, „za trest“ neudělí jeho strýci Jiřímu Bradymu 28. října státní vyznamenání. Brady nakonec ocenění od prezidenta skutečně nedostal.



Stamiliony pro Altnera

Advokát Zdeněk Altner.

Po 16 letech nekončící právní bitvy soud rozhodl, že sociální demokraté musí vyplatit 337 milionů korun bývalému advokátovi Zdeňku Altnerovi. Ten od roku 1997 zastupoval stranu ve sporu se státem o vlastnictví pražského Lidového domu, který vyhrál v roce 2000. Od té doby se s ČSSD přel o odměnu za vykonané služby, kterou pravomocně vysoudil na konci letošního března. Svých peněz se však Altner nedočkal, v listopadu zemřel.



Policejní reforma

Na jaře se na veřejnosti začaly objevovat informace o plánované reorganizaci policie, která měla v sloučit protimafiánský (ÚOOZ) a protikorupční útvar (ÚOKFK). Se spojením policejních jednotek tehdy nesouhlasilo vedení státního zastupitelství či šéf ÚOOZ Robert Šlachta, který na svoji funkci rezignoval a po 21 letech odešel do civilu.

Plán na reorganizaci rovněž způsobil spor uvnitř vládní koalice, který v červnu téměř vedl k jejímu rozpadu. Ostře se do sebe pustili vicepremiéři Andrej Babiš (ANO) a Milan Chovanec (ČSSD). Babiš se do svého koaličního partnera obul, že chce zlikvidovat nezávislou policii. Chovanec kontroval tvrzením, že ministr financí chce policii zprivatizovat.

Bývalý šéf ÚOOZ Robert Šlachta.

K policejní reformě nakonec došlo o měsíc později, než bylo původně zamýšleno. Prvního srpna vznikla Národní centrála proti organizovanému zločinu, která se zabývá například korupcí, terorismem, extremismem, migrací či rozsáhlou hospodářskou kriminalitou. Okolnosti reorganizace přesto dosud zkoumá sněmovní komise.

Zemanova (ne)omluva

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček ani letos zatím nenašel článek „Hitler je gentleman“, který podle Zemana měl napsat spisovatel Ferdinand Peroutka v časopise Přítomnost ve 30. letech. Spor mezi Hradem a vnučkou českého publicisty Terezií Kaslovou, která s tvrzením nesouhlasí, tak musel rozhodnout soud. Ten dal Kaslové za pravdu a pravomocně nařídil Kanceláři prezidenta republiky, aby se za Zemanův výrok do sedmi dnů omluvila a omluvu na 30 dnů zveřejnila i na internetových stránkách Hradu.

K tomu ovšem nedošlo, neboť prezident na existenci článku stále trvá. K omluvě kancelář nepřiměla ani stotisícová pokuta od exekutora. Kaslová tak podala dovolání k Nejvyššímu soudu,který na podzim rozhodl, že Hrad se zatím pravomocnému rozsudku podřídit nemusí, neboť by mu „nenávratně vyřčená omluva mohla způsobit závažnou újmu“.

Haškův konec

Říjnové krajské volby naprosto změnily zabarvení politické mapy Česka. Sociální demokracii, která do té doby ovládala většinu regionů, postihla pohroma v podobě drtivé porážky s ANO, které zvítězilo v devíti krajích. A ačkoliv povolební vyjednávání dominanci hnutí Andreje Babiše zmírnilo, ČSSD přesto zůstala daleko za očekáváním.

Michal Hašek.

Neúspěch sociálních demokratů se pěkně projevil například na jihu Moravy. Kvůli prohře opustil místní hejtmanské křeslo Michal Hašek, pro nějž tento výsledek znamenal pád z vysokých politických pater. Podobný osud potkal i dlouholetého senátora Zdeňka Škromacha (ČSSD), který neuspěl ve volbách senátních a vrcholovou politiku opustil po 20 letech. Velké ztráty počítala v krajských volbách i KSČM, jež přišla o více než polovinu mandátů.



Rathova naděje

Vrchní soud v Praze v říjnu smetl korupční kauzu exhejtmana Davida Ratha, kterého původně nižší soud nepravomocně poslal na 8,5 roku do vězení a nařídil propadnutí jeho majetku ve výši 20 milionů korun. V prosinci následně zamítl klíčové důkazy, neboť rozhodl, že použití odposlechů, na nichž je postavena obžaloba, bylo nezákonné.

Podle soudce vrchního soudu Petra Zelenky okresní soud v Ústí nad Labem dostatečně nezdůvodnil, proč by měl povolení k odposlechu Ratha a dalších aktérů kauzy vydat. Chybovali také žalobci a policisté v žádostech, na jejichž základě chtěli povolení k odposlouchávání a sledování podezřelých získat.

David Rath u soudu.

Babiš proti Sobotkovi

Necelý rok před parlamentními volbami to mezi dvěma nejvýše postavenými členy vlády vře. Může za to především spuštění elektronické evidence tržeb (EET) a zákon o střetu zájmů. Vicepremiér Andrej Babiš (ANO), na něhož zákon míří, označil předsedu vlády Bohuslava Sobotku (ČSSD) za lháře. Premiér zase ministra financí kvůli změnám v EET označil za amatéra. Přesto společně udávají směr nejstabilnější vládě za poslední léta, která příští rok v takřka původním složení vstoupí do posledního roku svého volebního období.