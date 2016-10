PŘEHLEDNĚ Neudělení metálu Jiřímu Bradymu: vydírání, msta, bojkot, silné výroky i emoce

Víkend přinesl překotný vývoj v kauze „ze msty zrušeného státního vyznamenání pro Jiřího Bradyho“. Server Lidovky.cz přináší přehled, v němž shrnuje dosud všechna známá fakta.

Co předcházelo: ministr Herman se schází s dalajlamou

V úterý se ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) schází na půdě ministerstva s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou. Mluví o odkazu Václava Havla. Čína ostře protestuje, čtyři nejvyšší ústavní činitelé - prezident Miloš Zeman, premiér Bohuslav Sobotka, předseda Senátu Milan Štěch a předseda sněmovny Jan Hamáček (všichni tři ČSSD) - vydávají stanovisko, v němž jednání Hermana odsuzují a ubezpečují Čínu, že Česko její hranice ani zájmy nezpochybňuje. Za což schytávají kritiku od Michala Horáčka i padesátky zákonodárců.

Seznam oceněných dostává premiér Sobotka, Bradyho jméno chybí

Ve středu ráno dostává seznam lidí, které na státní svátek 28. října ocení prezident Zeman, na stůl premiér Sobotka. Podle zákona musí listinu spolupodepsat. Jméno Jiřího Bradyho, Hermanova strýce, na něm není. V neděli ukazuje Herman sms od šéfa hradního protokolu Jindřicha Forejta, v níž ho protokolář informuje, „že diskutovaný návrh na udělení/propůjčení státního vyznamenání byl pro letošní rok odložen“.

Forejt nám sdělil, že Jirka dostane řád TGM, líčí manželé Bradyovi

12. října zavolal do Kanady manželům Bradyovým šéf hradní protokolu Jindřich Forejt. „Řekl, že Jirka dostane řád TGM, v hrubých obrysech naznačil, jak bude ceremonie probíhat, kdy začíná, jak dlouho bude trvat,“ líčí manželé, kteří v neděli přicestovali do Prahy. Herman pověděl, že o schválené nominaci na státní vyznamenání mu Zeman řekl už na začátku září.

Jiří Brady (uprostřed) s manželkou Terezou přiletěli 23. října do Prahy. Jeho synovec ministr kultury Daniel Herman (vpravo) . Osmaosmdesátiletý Jiří Brady.

Prezident Zeman mě vydíral, tvrdí ministr kultury

V pátek večer přichází ministr kultury Herman s informací, že hoprezident Zeman před příletem dalajlamy vydíral: jestli se s ním setká, jeho strýc Brady nedostane státní vyznamenání. V neděli je Herman ještě konkrétnější: „8. září odpoledne na slovenském velvyslanectví při rozhovoru pan prezident řekl, že moji nominaci schválil, ale pokud se setkám s dalajlamou, že ji zruší. Takto mi to přímo řekl. Byli u toho dva ministři naší vlády, jeden velvyslanec a myslím, že ještě obsluhující personál.“

Zeman se obvinění z vydírání nevyjádřil. Pouze ministr financí Andrej Babiš (ANO) po sobotní schůzce s prezidentem podotkl, že mu Zeman řekl, že požádal ministra kultury Hermana, aby zrušil schůzku s dalajlamou. Popřel prý ale, že by věc spojil s oceněním jeho strýce Bradyho.

Jiří Brady si vyznamenání zaslouží, míní premiér Sobotka

Osmaosmdesátiletý Jiří Brady má za sebou pohnutý osud. Přežil hrůzy koncentračních táborů v Terezíně a Osvětimi, kde zahynuli jeho rodiče a třináctiletá sestra. Po válce emigroval do Kanady a život zasvětil psaní a povídání o holocaustu, připomínal příběh své sestry. Po sametové revoluci pomáhal s obnovou Lidových novin.

„Prezident Zeman by se měl zachovat jako státník a vyznamenání panu Bradymu udělit. Brady si to svým životem rozhodně zasloužil. Cokoliv jiného povede k tomu, že z letošního 28. října bude festival hradní malosti a také typické české rozhádanosti,“ prohlásil v sobotu premiér Sobotka. Univerzitní ocenění chce Bradymu udělit Olomoucká univerzita.

Politici chtějí bojkotovat ceremoniál na Pražském hradě, Kalousek váhal

Šéf starostů a místopředseda sněmovny Petr Gazdík (STAN) začal v sobotu organizovat alternativní oslavu 28. října na Staroměstském náměstí. Na Hrad jít nehodlá. Následovali ho další politici zejména vládní lidovci (Herman, ministr zemědělství Marian Jurečka) i ti z opozice (ODS a TOP 09), jen šéf TOP 09 Miroslav Kalousek váhal - nejprve chtěl na Hrad jít, posléze řekl, že „za určitých okolností“ by tam nešel. Na náměstí přijdou i rektoři (ti na Pražský hrad nechodí už několik let), kandidát na prezidenta Michal Horáček, umělci a další. Politici z Babišova hnutí ANO se nevyjadřovali a předsedové Senátu a sněmovny Štěch a Hamáček žádali objasnění.

Na Pražský hrad nepůjde ani eurokomisařka Věra Jourová. „Letos v žádném případě znovu nepůjdu, protože si myslím, že je potřeba se teď postavit tam, či onam. Já se stavím na stranu těch, kteří říkají, že dalajlama přivezl do země, do České republiky, poselství humanity a jsem moc ráda, že to poselství za českou vládu aspoň někdo převzal,“ řekla Jourová v ČT.

Hradní mluvčí Ovčáček se zcela utrhl ze řetězu a zamotal se do svých výroků

Mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček ztrácel půdu pod nohama. Celý víkend chrlil pro své postavení nedůstojné urážlivé tweety na adresu Hermana a vykonstruovaných oponentů, jimž v poblouznění říká „Pražská kavárna“. Motal přes sebe minulost, StB a po svém překrucoval slova. Sám se nakonec do svých výroků zamotal, když nejprve tvrdil, že seznam oceněných nezná, aby následně napsal, že Brady na seznamu nebyl.

...a hradní bonus navíc. Ovčáček se podmínečně omluvil

A ještě jednou Pražský hrad. Řízení letového provozu vydalo velmi podrobný popis událostí na Letišti Václava Havla a zcela tak vyvrátilo tvrzení hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, který pracovníky ŘLP nařknul, že mohou za zpoždění prezidentského speciálu. Z čísel jasně vyplývá, že na pohřeb prvního slovenského prezidenta Michala Kováče dorazila Zemanova delegace s ostudou pozdě kvůli špatnému plánování prezidentské kanceláře.

Ovčáček se za svá slova - pravda, podmínečně - omluvil. „Pokud se letoví dispečeři cítili dotčení prohlášeními, které jsem v uplynulých dnech uváděl, tak se jim hluboce omlouvám.“ České televizi k tomu dnes řekl: „Pokud se letoví dispečeři cítili dotčení prohlášeními, které jsem v uplynulých dnech uváděl, tak se jim hluboce omlouvám.“