Vláda chce upravit investiční pobídky, v Kopřivnici se představí projekt Tatra kolem světa 2

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Vláda se chystá upravit investiční pobídky, podporu hodlá přesměrovat do projektů s vyšší přidanou hodnotou. Na vytvoření nového pracovního místa by technologická centra z celé země kromě Prahy mohla dostávat 200 000 korun a na rekvalifikaci pracovníka polovinu nákladů. Na nové pozice ve výrobě by podniky mohly získat podporu tehdy, pokud by v místě průměrný podíl nezaměstnaných přesáhl 7,5 procenta. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, které připravilo ministerstvo práce.

Kabinet se také bude zabývat možností udělení 1500 mimořádných pracovních víz ročně pro Ukrajince, kteří by mohli pracovat v zemědělství nebo potravinářství. Navrhují to ministerstva zemědělství a vnitra v nařízení vlády. Ukrajinští pracovníci by mohli také pracovat v lesnictví, kde se kůrovcová kalamita bude řešit i následující roky.

Soud projedná žádost o rehabilitaci generála Milana Píky kvůli jeho uvěznění komunistickým režimem na konci 40. let. Podle tehdejší obžaloby připravoval v roce 1948 únos z vězení svého otce, později popraveného generála Heliodora Píky. Za mřížemi strávil Píka mladší čtvrt roku, soudní rehabilitace se ale nikdy nedočkal. O soudní rehabilitaci požádala jeho dcera Dagmar Sedláčková.



Sněmovnu čeká třetí dějství schvalování sporného zvýšení některých daní, zejména z tabákových výrobků, lihu a z hazardu. Je možné, že se poslanci ani dnes k hlasování o vládním daňovém balíčku nedostanou. Na mimořádné schůzi svolané z podnětu poslanců ANO, ČSSD a KSČM je také novela o zvýšení rodičovského příspěvku.



Pravidla pro nominaci kandidátů do orgánů státních firem, usnadnění boje s kůrovcem nebo snazší přecházení klientů mezi mobilními operátory patří k předlohám, které posoudí Senát. Schůze horní komory začíná dnes a bude pokračovat ve čtvrtek. Senátoři projednají také například uzákonění pravidel kvůli vzniku Úřadu evropského veřejného žalobce.



V Knihovně Václava Havla bude od 20:00 na programu debata o vzniku Památníku tří odbojů v Lošanech na Kolínsku na místě rodného statku genmjr. Josefa Mašína. Zúčastní se architekt Tomáš Hradečný (ČVÚT) a spisovatel a nakladatel Jiří Padevět (Academia). Pořádá Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla.



Pražský městský soud pokračuje v projednávání kauzy údajného vyzrazení utajované informace BIS. Mezi obžalovanými je někdejší šéfka premiérova kabinetu Jana Nečasová a lobbista Ivo Rittig.

Britský premiér Boris Johnson od 13:00 odpovídá na dotazy poslanců při pravidelných interpelacích.



V pražském Foru Karlín začíná pátý ročník konference ReactiveConf, která představí 60 vývojářů z firem jako Facebook, Google, Netflix, Github, Airbnb. Hlavními tématy budou nejnovější vývojářské trendy a technologie, podpora vzdělávání, diverzity a komunit v IT. Konference potrvá do 1. listopadu.

U Krajského soudu v Ústí nad Labem pokračuje hlavní líčení v případu dotačních podvodů z let 2009 a 2010 v obcích na Litoměřicku. Obžalobě čelí deset starostů a místostarostů a dva podnikatelé.



V 11:00 začne v Kopřivnici představení projektu Tatra kolem světa 2 včetně expedičního vozu. Poté se účastníci přesunou na polygon v areálu automobilky, kde je čeká prezentace expedice a různých vozidel Tatra. Projekt navazuje na expedici z let 1987 až 1990, kdy speciálně upravená Tatra T 815 GTC objela 67 zemí. Druhou expedici plánují Marek Havlíček a Petr Holeček spolu se spolkem CzechOverland a v letech 2020 až 2022 chtějí ujet přibližně 270 000 kilometrů.