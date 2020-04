Biskup Herbst je v umělém spánku, napojen na plicní ventilaci. Jeho stav je stabilizovaný

Praha Emeritní biskup Karel Herbst, u kterého se před více než týdnem potvrdila nákaza novým typem koronaviru, byl uveden do umělého spánku a napojen na umělou plicní ventilaci. Z Ústřední vojenské nemocnice byl převezen do Nemocnice Na Homolce. Uvádí to na svém webu pražské arcibiskupství s tím, že 2. dubna se jeho zdravotní stav zhoršil.

Mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová ve středu ČTK řekla, že stav emeritního pomocného biskupa je nyní stabilizovaný. Jeho spolupracovníci včetně kardinála Dominika Duky jsou v karanténě, příznaky onemocnění podle mluvčí nemají. Pražské arcibiskupství na webu uvedlo, že Herbst byl posilněn svátostí pomazání nemocných. „Papež František a apoštolský nuncius Charles Balvo se připojují k modlitbě za uzdravení biskupa Karla a srdečně mu blahopřejí k 18. výročí jeho biskupské konsekrace,“ uvádí arcibiskupství. https://t.co/v3t8yV4tpG Modlíme se dnes za Mons. Karla Herbsta, dnes je to 18 let, co se stal biskupem. Blahopřání a příslib o modlitbu za uzdravení mu zaslal i apoštolský nuncius v ČR Charles D. Balvo. — Cirkev.cz (@CirkevCz) April 6, 2020 Herbst, který se narodil v roce 1943, je emeritní pomocný biskup pražský. Na funkci pomocného biskupa na svou vlastní žádost rezignoval v roce 2016. Důvodem byla únava a vysoký věk. Herbst se vyučil elektromechanikem elektrických lokomotiv a osm let tuto práci vykonával v lokomotivním depu v Praze, při zaměstnání odmaturoval na gymnáziu. V letech 1968 až 1973 absolvoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. V roce 1973 přijal kněžské svěcení od kardinála Františka Tomáška. Působil jako kaplan v Mariánských Lázních, poté na Svaté Hoře u Příbrami. V polovině 70. let přišel o tehdy potřebný státní souhlas k výkonu duchovenské služby, když byl udán, že při čtení vánočního pastýřského listu vynechal větu o výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Léta se živil u podniku Úklid, stejně jako tehdejší myč oken Miloslav Vlk, pozdější pražský arcibiskup.