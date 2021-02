Chcípl PES žádá demisi vlády, bude kandidovat v podzimních sněmovních volbách

Jince (Příbramsko) Iniciativa Chcípl PES, která sdružuje protestující podnikatele, v pondělí vyzvala současnou vládu premiéra Andreje Babiše (ANO) k demisi. Stanovena má být úřednická vláda, která nastaví logická a plnitelná pandemická opatření, která budou dávat smysl. Chcípl PES v pondělí podal žádost o založení politického hnutí, chce kandidovat v podzimních sněmovních volbách, informovali v pondělí novináře zástupci iniciativy Jiří Janeček, Jakub Olbert a David Biksadský.

„Zásadně nesouhlasíme s vyhlášením dalšího nouzového stavu. Nic zásadního se od čtvrtka nezměnilo, v současné chvíli budeme bojovat za otevření podniků, sportovišť, vleků,“ uvedl Janeček, který vlastní pivovar Malý Janek v Jincích na Příbramsku. Vláda podle iniciativy vyhlášením dalšího nouzového stavu porušuje zákony i ústavu a zneužívá pravomoc. „Panu premiérovi a jeho ministrům už nikdo nevěří,“ uvedl Olbert.



Iniciativa Chcípl PES žádá také okamžitý návrat všech dětí do škol, spolupracuje s iniciativou Vraťme děti do škol. „Chceme vrácení dětí do škol bez podmínek,“ řekla na pondělní tiskové konferenci Markéta Pokorná z Vraťme děti do škol. Iniciativa požaduje, aby se děti do škol vrátily bez roušek i bez testování na koronavirus.

Zhruba stovka restaurací pod hlavičkou Chcípl PES zůstává podle zástupců iniciativy otevřená. Lidé tam mohou přijít bez omezení. Podle Biksadského mají ale otevřeno i další restaurace a jiné podniky, které nejsou členy iniciativy. Otevření podniku v pondělí prostřednictvím iniciativy oznámilo sportovní zařízení s ubytováním TEPfactor, které má pobočku na Slapech. „Je to místo, které slouží k tomu, aby se lidé naučili spolupracovat. Naši kolegové vyzývají vládu, aby se k nim přišla naučit komunikovat a spolupracovat,“ uvedli zástupci iniciativy.

Chcípl PES plánuje na 20. března v každém kraji uspořádat dětskou olympiádu, aby měla veřejnost alespoň nějaké vyžití. Vyzývá vládu, aby otevřela veřejná sportoviště, aby si lidé mohli udržovat zdravý rozum.

Chcípl PES původně se původně o přízeň veřejnosti ve volbách ucházet nechtěl, podle zástupců ale nyní má co nabídnout, připravuje kvalitní program, na kterém pracují odborníci z oboru. Ke kandidatuře hnutí přiměl postup současné vlády. „Tato vláda manažersky selhává,“ uvedli zástupci iniciativy. Petici za vznik politického hnutí dosud podepsaly zhruba 3000 lidí. „Hnutí vzniká jako náhrada naší opozice,“ uvedl Chcípl PES.