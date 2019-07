Také pašeračka drog je českou občankou, říká poslanec, který navštívil vězněnou Terezu v Pákistánu

PRAHA/LÁHAUR Minulý týden navštívili poslanci Daniel Pawlas (KSČM) a Michal Ratiborský vězněnou Češku Terezu Hlůškovou v Pákistánu, kde si odpykává trest ve výši bezmála devíti let za pašování drog. „Zajímalo nás, zda jsou dodržována její lidská práva, vězni je totiž mají také,“ říká Ratiborský v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodli pro návštěvu odsouzené pašeračky drog?

Protože jsme byli v Láhauru a měli jsme na to čas. I když je odsouzená za pašování drog, pořád je to česká občanka. Zajímalo nás, zda jsou dodržována její lidská práva, vězni je totiž mají také. Média sice řeší naši návštěvu pákistánského vězení, ale účel cesty byl zcela jiný.

Lidovky.cz: Naplánovali jste ji tedy až na místě?

Ne, plánovalo se to už v Česku. Nevěděli jsme ale, zda to bude možné, dlouho to vypadalo, že spíše ne. Až na konci pobytu v Láhauru jsme se potkali s guvernérem oblasti a ten to zařídil. Měli jsme celou dobu pocit, že Pákistánci moc nechtějí, abychom ji viděli.

Lidovky.cz: Bylo k tomu velké diplomatické úsilí?

Nebyl to žádný velký diplomatický tlak, nebyla to totiž naše priorita. Ale když už jsme tam byli, chtěli jsme ji navštívit. To se podařilo až po osobní intervenci guvernéra.

Michal Ratiborský Poslanec ANO

V Poslanecké sněmovně sedí od roku 2017

Je členem Zahraničního výboru a Výboru pro obranu

Je také členem Podvýboru pro vězeňství a česko-pákistánské meziparlamentní skupiny

Lidovky.cz: Jen v Evropské unii sedí za drogové delikty desítky Čechů. Proč by měla Tereza Hlůšková mít speciální zacházení?

Nemá mít speciální zacházení. Jenže evropské vězení není vězení v Pákistánu. V rámci Evropské unie je předpoklad, že vězni budou mít dobré podmínky, v Pákistánu tento předpoklad nebyl.

Lidovky.cz: Vaše zkušenost tento předpoklad vyvrátila?

Ano. Byl jsem v dobrém slova smyslu překvapen stavem vězení i Terezy.

Lidovky.cz: Byla součástí vaší cesty snaha dostat ji výhledově do Česka?

S Pákistánem momentálně smlouvu o extradici (vydání k výkonu trestu odnětí svobody - pozn. redakce) nemáme. Proto si myslím, že převoz momentálně není možný.

Lidovky.cz: S Terezou jste mluvili okolo čtyřiceti minut. To vypadá na vstřícný krok ze strany pákistánských autorit…

Běžnou dobu návštěvy mají třicet minut, takže až tak vstřícné to nebylo. Ale na druhou stranu nám to umožnili v nestandardní čas, protože návštěvní dny jsou jindy.

Lidovky.cz: Šli jste do vězení s nějakým konkrétním cílem?

Cíl jsme neměli. Předně jsme chtěli zjistit, zda je v pořádku, a zda není týraná. To se v českých médiích totiž často objevovalo. Že tam trpí a podobně. Je to ale pořád česká občanka, mladá holka, která udělala obrovskou hloupost. Té podle svých slov lituje. Samozřejmě to ale může říct každý.

Lidovky.cz: Také ale mohla vědět, že kdyby vám něco řekla, ve věznici jí to přitíží.

To si nemyslím, jelikož tam s námi nebyl nikdo, kdo by uměl česky.

Lidovky.cz: Na druhou stranu jste svou cestu medializovali.

Nechtěli jsme se o ní vůbec zmiňovat, což trvalo až do chvíle, než o ní vyšel článek v deníku Blesk.

Lidovky.cz: Jako poslanec jste členem pracovních skupin i pro další země. Až do nich pojedete, budete se také zajímat o české občany tam vězněné?

Samozřejmě rád pomohu každému Čechovi, který je v zahraničí v nesnázích. Zatím jsem ale byl jen v Severní Koreji, kde nikoho nemáme. Lidé se mě ptají, proč jsme nenavštívili třeba českého řidiče kamionu Jiřího Sagana, který je uvězněn ve Francii. Ale jak jsem říkal – dobré zacházení je ve francouzské věznici zaručeno. Na druhé straně to vypadá, že tři čtvrtě Čechů si je jistých, že je tam nevinně. Ale z informací, které mám, věděl stejně dobře jako Tereza, co dělá.

Lidovky.cz: Poslanec Pawlas psal, že Tereze chybí knihy, které by mohla číst a že nemůže telefonovat s rodinou. Pomůže tomu vaše návštěva nějakým způsobem?

Zatím možnost telefonovat domů neměla, prý je problém ve spojení hovorů mimo Pákistán. Jinak je s rodinou ve spojení skrze běžné dopisy. Chtěla ale své blízké slyšet.

Tereza Hlůšková byla obviněna z převozu heroinu.

Lidovky.cz: S tím, co vám lidé kvůli cestě vyčítají, nelitujete toho?

Určitě to nehodnotím jako chybu, ač nejsem z komentářů na facebooku, esemesek a mailů nadšený. Některé byly vyloženě vulgární. Stojím si ale za tím, že se stále jedná o českého občana a vzhledem k tomu, jak je u nás vnímán Pákistán, tak jsme se chtěli přesvědčit, že to není stejné, jako třeba v thajském vězení. Také nám vyčítali, že jsme tam jeli za státní peníze. To ale není pravda, do vězení jsme se vypravili za své.

Lidovky.cz: Co vám lidé nejčastěji vyčítají?

Nejčastěji to byl případ pana Sagana, ale to jsem už vysvětlil.

Lidovky.cz: Po návštěvě vězení už tedy pochybnosti o Terezině bezpečí nemáte?

Ne. Pokud nedojde k rapidní změně, tak ne.