Koalice Spolu zahájí v Brně předvolební kampaň. Feri představí program pro mladé

BRNO Volební koalice ODS, TOP 09 a lidovců si pro zahájení kampaně před říjnovými volbami vybrala Brno. Ve středu odpoledne tam na Moravském náměstí předsedové stran Spolu Petr Fiala, Markéta Pekarová Adamová a Marian Jurečka představí lídry krajských kandidátek i podobu kampaně.

Zvláštní pozornost podle pozvánky věnují mladým - jak na ně zacílí, bude prezentovat poslanec TOP 09 Dominik Feri. Kampaň Spolu spustí oficiálně den poté, co do předvolebního klání vykročila druhá opoziční koalice Piráti a Starostové.

Ve virtuální prezentaci programu a regionálních lídrů, se kterou přišla koalice občanských demokratů, lidovců a TOP 09 30. dubna, koalice Spolu slíbila ozdravení veřejných financí, nezvyšování daní, posílení školství. Slíbila také, že se bude držet nezpochybnitelné prozápadní směřování země, ale také podporu zemědělství či digitalizaci.

I když podle průzkumů volebních preferencí vedou žebříček pět měsíců před volbami Piráti v koalici s hnutím STAN před vládním hnutím ANO, předseda ODS Petr Fiala zdůraznil, že koalice Spolu je natolik silná, že je schopna volby vyhrát. Program koalice představila on-line kvůli opatřením proti šíření koronaviru, středeční akci umožnilo rozvolnění restrikcí. Volební program Spolu dávalo podle Fialy dohromady 300 odborníků v deseti programových týmech. Podle Adamové je volební program koncipován jako programové prohlášení vlády.



Koalice v programu slibuje mimo jiné dostavění dálniční sítě, do konce volebního období k ní má přibýt nejméně 250 kilometrů. Za prioritu považuje mimo jiné silniční okruh kolem Prahy. Chce zastavit práce na kanálu Dunaj-Odra-Labe. Chce přísnější protierozní legislativu či komplexní pozemkové úpravy, které erozi zpomalí a zadrží v krajině vodu.

Ukončit plánuje podporu biopaliv první generace, do ústavy má v úmyslu zakotvit ochranu vody. Zajistit chce například zvýhodnění hypoték pro první bydlení, garantuje také platy pedagogů na úrovni 130 procent průměrné hrubé mzdy. Do konce volebního období plánuje dávat na kulturu jedno procento výdajů státního rozpočtu. Zrušit chce zbytečné agendy a úřady, počet úředníků by měl podle koalice klesnout o 13 procent.