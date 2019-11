Oslavy a protest naplní rušný listopadový víkend. Podívejte se, co se bude dít v Praze i v jiných městech

PRAHA Červnovým rozpáleným odpolednem procházel Prahou muž s ďábelským obrazem. Agročert, stálo na něm. Jestli se chystá na Letnou znovu, není jasné, jasné je to, že na všechny, kdo zamíří na Letnou tentokrát, čeká protest v pekle, v němž se příliš nezatápí.

17. listopad předstřelí demonstrace proti současným poměrům ve státě. Spolek Milion chvilek pro demokracii už v létě avizoval, že v listopadu chce znovu protestovat proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Tehdy s ideou, že ministerského předsedu možná do té doby obžalují a půjde před soud. Přišlo ale naopak zastavení trestního stíhání, což demonstranty neodradilo. Spolek Milion chvilek doufá, že na Letenskou pláň by mohlo tentokrát zavítat na sto tisíc lidí. Mohlo by to vyjít – v létě se jich v Praze sešlo víc než čtvrt milionu. Včetně agročerta, samozřejmě.



Už spíše v přátelském duchu by se o den později měly odehrát každoroční oslavy výročí sametové revoluce. Letos budou speciální, neb výročí je to kulaté. Svoboda v Česku a Slovensku oslaví třicítku.

Mapa ukazující víkendový program na mnoha místech po celé ČR.

Tu si budou moci lidé připomínat už od rána, tradičně u památníku na Národní třídě, před kterým se vždy rozsvítí stovky svíček, obklopujících celý chodník.

V deset odstartuje známé Korzo Národní se stánky, ve kterých se bude přednášet, diskutovat i hrát.

Nesmí chybět ani setkání na Albertově, připravované na pravé poledne. Poté si budou moci zájemci vyzkoušet, jak to bylo před třiceti lety – v půl třetí začne historická rekonstrukce průvodu směřujícího na Národní třídu.

Větší i menší připomínky výročí chystají města po celé republice. K pražské kavárně se hrdě přihlásí Plzeň a rozjede se akce s názvem Plzeňská kavárna na Anglickém nábřeží. V Brně projde ulicemi lampionový průvod.

K 17. listopadu patří i výročí událostí z roku 1939. Smrti studenta Jana Opletala a vzdoru studentů proti nacistické okupaci nedá zapomenout setkání u Hlávkovy koleje.

Více metra, méně tramvají

Po oba dny bude v hlavním městě speciální dopravní situace. Oba si však vyžádají rozdílné změny. V sobotu bude posílen provoz metra na všech třech trasách, a to od 12 do 20 hodin. Podzemku doprovodí speciální tramvaj s číslem 31 a 36. První bude jezdit na trase Vltavská–Sparta, druhá sveze účastníky mezi Hlavním nádražím a Dejvickou, včetně zastávky na Spartě.

V neděli musí cestující naopak počítat s omezeným provozem. Tramvaj nebude projíždět Národní třídou, kde bude pěší zóna. Večer bude neprůjezdná Wilsonova a Mezibranská ulice v úseku Hlavní nádraží – Žitná. Omezený provoz bude i na Václavském náměstí či Albertově. Informace o dopravních omezeních si mohou cestující zjistit na informační lince 800 100 991.