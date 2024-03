„Tohle ne! Co tam máš dál?“ Jak Woody Allen přivádí své kostymérky k šílenství

Kultovní americký režisér má ve svém šatníku jasno: tvídová perfektně střižená saka, ke krku zapnuté košile, propínací svetry, límečky přes svetr, volné nohavice a samozřejmě brýle Lemtosh značky Moscot, které se v podstatě staly součástí jeho tělesné schránky.

No a pak je tady manšestr. Woody Allen – to je manšestr a manšestr je Woody Allen, dalo by se říct.

Režisér s manželkou při loňské návštěvě Říma

Miluje odstíny hnědé, šedé a bílé. Studené barvy, hlavně ty výrazné, jsou mu odjakživa proti srsti. Ve stylu nenápadného knihomola se našel už v mládí a od té doby si ho hýčká, ať už svět pobláznily hipísácké třásně, disko flitry, nebo latex. Prostě krystalický konzervatismus.

V duchu své milované estetiky točil i filmy. Řada z nich – než se našly kostymérky, které se odvážily pustit se s ním na toto téma do diskuse – proto vypadá tak trochu „zabláceně“.