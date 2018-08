Gastro tipy: pečení chleba, vinný košt i michelinský šéfkuchař v Praze

Za exotikou a výborným jídlem nemusíte jezdit daleko, v srpnu proběhne hned několik akcí, které by vám neměly ujít. Server Lidovky.cz přináší pár tipů na originální srpnové a zářijové gastroakce. Na co se můžete těšit?

Kurzy pečení frgálů ve Velkých Karlovicích

Chcete zkusit něco nového? Naučte se péct pravé valašské frgály pod vedením zkušených pekařek. Kurzy pečení frgálů se v Resortu Valachy pořádají každé prázdninové úterý a sobotu od 10 do 13 hodin. Z kurzu si odnesete nejen vlastnoručně vyrobený frgál, ale i certifikát o přijetí do valašského cechu pekařského.

Krkonošské pivní slavnosti

Krkonošské pivní slavnosti se konají každoročně druhý srpnový víkend (11. a 12. srpna) ve městě Vrchlabí na náměstí. Jako každý rok, mohou návštěvnící ochutnat piva minimálně ze šesti regionálních i celorepublikově známých pivovarů (Krakonoš, Hendrych, Novopacké pivo, Krkonošský Medvěd, Primátor, Klášter, Svijany, Černá Hora, Rohozec, Lobkowicz).

Michelinský šéfkuchař v Praze

Restaurace V Zátiší bude i letos hostit zahraničního michelinského kuchaře, který návštěvníkům představí svoje umění.

Letos padla volba na zkušeného Mourada Haddouche Dossiera, který bude v Praze 11. až 15. září. Mladý Francouz má za sebou mnoholeté zkušenosti ve významných francouzských i světových restauracích. Svoji první michelinskou hvězdu získal v roce 2010 v restauraci Louiseau des Vignes. Mourad nedá dopustit na svou rodnou kuchyni z Marseille, ale rád ji doplňuje o mezinárodní chutě.



Jak šmakuje Moravskoslezsko

Tradiční gastrofestival, na kterém vás čekají: gastronomické speciality, srovnání kuchyní, trendy v jídle, regionální produkty. Navštívit budete moci tematický stánek ke 100. výročí založení republiky. Těšit se můžete 11. srpna na ukázky prvorepublikových kostýmů, průjezd velocipedistů, palačinkolo a zmrzlináře.

Vinný košt na Střeleckém ostrově

První ročník vinného koštu na Střeleckém ostrově proběhne už 18. srpna. K degustaci budou připravena vína od 6 českých a moravských vinařství. Čeká vás moderní gastronomie a hudební program po celou dobu konání akce.

Pečení chleba

Veřejné pečení chleba, ale i koláčů, houstiček a lenorských placek, které se koná 25. srpna u bývalé obecní pece v Lenoře je oblíbenou gastroakcí. Nejznámější a nejatraktivnější památkou Lenory je veřejná obecní pec na chleba z roku 1837. Sloužila nemajetným občanům, kteří neměli dost peněz na to, aby si mohli doma vybudovat pec vlastní. Na pečení se většinou domluvilo více rodin najednou, aby ušetřili na palivu.

Street Food Jam

Street Food Jam se koná každou druhou srpnovou neděli před klub Cross v Holešovicích. Festival klade důraz na originalitu, kvalitu, ekologii a dobročinnost. Návštěvníci se mohou těšit na nejrozmanitější chutě světa. Najdete tady Japonsko, Mexiko, Spojené státy americké, Itálii a spoustu dalších kulinářských velmocí.

Burger surf and turf

Restaurace Žofín Garden si připravila další letní akci. V týdnu od 6. do 12. srpna bude možné ochutnat speciální burger surf and turf. Ten v sobě ukrývá – trhané hovězí, smaženou chobotnici v tempuře, to vše doplněno o čerstvý salát, pečená rajčata a parmezán. Jako příloha jsou podávány hranolky a salát z kyselé zeleniny.