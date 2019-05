Začíná filmový festival v Cannes. Na přehlídku zaútočí nemrtví, vraždící kult i Rambo

CANNES/PRAHA Filmový festival ve francouzském Cannes v úterý začne projekcí filmu Jima Jarmusche Mrtví neumírají. Na slavnou přehlídku snímků pro náročné diváky dorazí i Sylvester Stallone a jeho Rambo.

O slavná jména nebude na 72. ročníku festivalu rozhodně nouze. Do hlavní soutěže přibyl na poslední chvíli film Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu, jehož hvězdami jsou Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbieová nebo Al Pacino. Černá komedie má být poctou posledním chvílím zlaté éry Hoollywoodu; odehrává se v Los Angeles v roce 1969, v době, kdy členové Mansonova kultu zavraždili herečku Sharon Tatovou. Právě tu hraje Margot Robbieová. Tarantinův (možná) poslední film je zároveň první, který vznikl bez producentské účasti Harveyho Weinsteina, obviněného ze sexuálních trestných činů.

Hlavní soutěž však započne jinou americkou černou komedií, filmem Jima Jarmusche Mrtví neumírají. Zákeřné zombie v něm podle anotace terorizují pokojné městečko. Postavit se jim mají tři obrýlení policisté a podivný skotský funebrák. Nestor amerického nezávislého filmu obsadil do svého nového snímku Billa Murrayho, Adama Drivera, Tildu Swintonovou, Chloë Sevignyovou či Stevea Buscemiho.



Dalším z amerických želízek v ohni hlavní soutěže je Terrence Malick, tvůrce velkolepých (a ne vždy snadno stravitelných) opusů. Jeho nový film nese název A Hidden Life a zabývá se osudem Rakušana Franze Jägerstättera, který za druhé světové války odmítl službu v nacistickém vojsku a za své přesvědčení položil život. Později byl katolickou církví prohlášen za mučedníka a blahoslaven.



Skromné české zastoupení

Evropský kontinent letos v hlavní soutěži zastupují mimo jiné slavní belgičtí bratři Jean-Pierre a Luc Dardenneové. O Zlatou palmu budou usilovat s filmem Mladý Ahmed. Dalším velkým jménem je Pedro Almodóvar – španělský režisér přiveze snímek Bolest a sláva, v němž hrají Antonio Banderas či Penelope Cruzová. Přehlídku evropských legend posílí též anglický filmař Ken Loach, který soutěží se snímkem Sorry We Missed You.



O Zlatou palmu dál usilují například kanadský režisér Xavier Dolan nebo tunisko-francouzský tvůrce Abdellatif Kechiche. Francie ani letos neslevila ze svého výrazného zastoupení v hlavní soutěži, reprezentuje ji celkem pět ryze domácích produkcí a čtyři koprodukce. Po loňském vítězství japonského režiséra Hirokazu Koreedy je letos překvapivě nízká účast asijské kinematografie – zastupují ji pouze korejský režisér Joon-ho Bong a Číňan Yi’nan Diao. Střední a východní Evropu reprezentuje v hlavní soutěži jen Rumun Corneliu Porumboiu.



Festival se také srdnatě brání volání po větším zastoupení žen v soutěži – z jednadvaceti snímků natočily ženy tři. O něco snaživější je přehlídka ve statistice děl věnovaných tématu sexuálních menšin: šest filmů z hlavní soutěže usiluje o cenu Queer Palm.

Hlavní porotu letos vede mexický filmař Alejandro González Iñárritu, porotu soutěže Un certain regard libanonská režisérka Nadine Labakiová.

Pokud jde o české zastoupení, to je už tradičně skromné. Za úspěch lze přesto považovat, že se v sekci Cannes Classics bude promítat dokument Heleny Třeštíkové Forman vs. Forman a také zrestaurovaná verze filmu Miloše Formana Lásky jedné plavovlásky. Sekce Cinéfondation zařadila do programu krátký snímek Ondřeje Erbana Sto dvacet osm tisíc, který letos získal na Českých lvech Cenu Magnesia za nejlepší studentský film, a za český příspěvek do programu lze považovat i celovečerní dokument Sólo, který uvede sekce nezávislých filmů L’ACID.



Natočil jej v Praze žijící pařížský rodák Artemio Benki. Režisér, scenárista, producent a zakladatel distribuční společnosti Artcam ve filmu představuje příběh mladého argentinského klavírního skladatele Martina, který strávil poslední čtyři roky života v ústavu pro duševně choré v Buenos Aires.



Rambo znovu zasahuje

Další českou stopou v Cannes je spolupráce producentů Vratislava Šlajera a Dannyho Holmana ze společnosti Bionaut na koprodukčním filmu Psi nenosí kalhoty, který byl vybrán do nezávislé soutěže Quinzaine des Réalisateurs.

Ohlášení jedné z nepochybných atrakcí letošního festivalu si pořadatelé nechali až těsně před jeho vypuknutí. Ve francouzském letovisku bude hvězda akčních filmů z minulého století Sylvester Stallone prezentovat ukázky z filmu Rambo: Poslední krev, jímž se uzavře proslulá série započatá První krví v roce 1982. Komponovaný program ve festivalovém paláci připomene v předvečer konce přehlídky celou Stalloneovu kariéru a uvede restaurovanou verzi prvního Ramba.