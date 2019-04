Varnsdorf chce přilákat lékaře stipendiem na studia

VARNSDORF (Ústecký kraj) Jednou z našich stěžejních priorit je zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče ve Varnsdorfu a přilehlém okolí. Snažíme se najít způsob, který i v budoucnu zajistí zdravotní služby, jež budou schopny adekvátně pokrýt potřebu obyvatel z tohoto hlediska.

Koncepce udržení dostupnosti zdravotní péče ve Varnsdorfu představuje základní podklad pro další podrobnější strategie v předmětné problematice. Měla by určit základní směr, kterým se bude snaha o uspokojení potřeby dostupnosti zdravotnictví ve městě ubírat a který povede ke zkvalitnění péče o pacienty. Prioritou je tedy především kvalitně léčený pacient. K dosažení tohoto cíle je nutné především podpořit rozvoj poskytování zdravotní péče vhodnou investiční politikou.



Stipendijní program pro studenty medicíny

Varnsdorf a celý zdejší region má problém s nedostatkem personálních kapacit na zajištění dostatečné lékařské péče. Proto je naší zásadní prioritou zajistit jejich příchod sem, a to pomocí následujících nástrojů, kterými jsou zejména benefity pro nově příchozí lékaře vybraných oborů, respektive finanční pomoc pro studenty medicíny.

Zavedeným nástrojem na území krajů, resp. již i některých obcí (např. Teplice, Aš) je stipendijní program pro studenty, které by město Varnsdorf vypsalo pro studenty lékařské fakulty. Zatím uvažovanou možností je stipendijní program ve výši 25 tisíc korun za semestr s povinností budoucího profesního působení ve Varnsdorfu či v blízkém okolí po dobu min. 5 let (maximální částka pro jednoho studenta 250 tisíc korun za studium). Student se v rámci uzavřené smlouvy o poskytnutí stipendia zaváže pracovat/podnikat na území města právě tolik let, na kolik akademických roků mu bylo poskytnuto stipendium.

Benefity pro nově nastupující lékaře

Jednou z možností, jak motivovat lékaře k výkonu jejich praxe na našem území, je vytvoření systému benefitů, jako např. přednostní přidělení městského bytu, poskytnutí slevy při nákupu městského stavebního pozemku, pomoc při vybavení ordinace, poskytnutí účelové dotace při vybavování nové ordinace s podmínkou udržitelnosti ordinace 5 let, stavební úpravy zvyšující kulturní úroveň stávajících zdravotních zařízení nebo např. individuální řešení nájemného v nebytových prostorách ve vlastnictví města.

Speciální pozornost věnujeme zcela nedostatečnému počtu stomatologů v regionu. Plánujeme proto ve spolupráci s některými již fungujícími lékaři zřídit zubní ordinaci v prostorách místní polikliniky se 2 pracovními místy pro praxi mediků a případný nástup nových zubařů. Možností je i finanční motivace stomatologů, kdy vypíšeme finanční příspěvek jako účelovou investici do pořízení nezbytného vybavení ordinace (tedy zubařské křeslo, rentgen nebo počítač).