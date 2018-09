Podzim volá. Připravte si dýňové consommé s feta sýrem podle šéfkuchaře

Sychravé počasí nám zanedlouho zaklepe na dveře. Máte chuť na něco výjimečného, co vás zahřeje? Vyzkoušejte recept šéfkuchaře Marka Šády z restaurace Mlýnec na dýňové consommé s kari, koriandrem a sýrem feta.

Dýňové consommé s kari, koriandrem a sýrem feta

Consommé

3 l hovězího vývaru



1 kg dýně hokkaido



5 g koriandrového semínka



sul a pepř



100g másla



Dýni umyjeme a vydlabeme a nakrájíme na kostky a dáme upéct a do trouby cca 180°C dokud není dýně dozlatova upečená, koriandr na sucho o toustujeme, koriandr a dýni dáme do studeného vývaru, přivedeme k varu a pomalu táhneme cca 1 hodinu, potom scedíme přes plátno. Zredukujeme na 1litr a dochutíme solí a pepřem. To co zbyde v plátne rozmixujeme dohladka s máslem dochutíme, solí přecedíme přes jemný cedník a použijeme při servírování.

Kari kaviár

125 ml hovězího vývaru



10 g kari



2 g agaru



sůl

500 ml slunečnicového oleje



Olej dáme do mrazáku a necháme zchladit, do studeného vývaru přidáme špetku soli a agar za stálého míchání přivedeme k varu, vaříme asi 20 vteřin, za občasného míchání necháme zchladnout na 60°C, přelejeme tekutinu do plastové lahvičky a nakapeme do prochladlého oleje po minutě scedíme přes cedník a necháme okapat,

Na dochucení: