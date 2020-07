Bůček s příchutí Bali a důmyslné detaily. Restaurace QQ Asian Kitchen láká na neotřelé kombinace

Pražským gurmánům je restaurace se dvěma QQ ve znaku známá už nějaký ten pátek. Dvojice šéfkuchařů Lee Chang (39) a Nyoman Purnata (41) se však rozhodla svůj podnik, ve kterém kombinují chutě balijské, tchajwanské a japonské kuchyně, přestěhovat do nových prostor.

Na rozdíl od konkurenčních podniků totiž nabízela moderní fúzi asijské gastronomie, a to zejména díky dvěma šéfkuchařům. Zatímco Nyoman Purnata do Česka přišel z ostrova Lembongan nedaleko Bali, jeho kolega Lee Chang se narodil tchajwanským rodičům v americkém Coloradu.

Do Prahy se oba přestěhovali v roce 2009 a poprvé se setkali v kuchyni podniku LS Club. Padli si do oka a po dvou týdnech už nad pivem, které si pravidelně dávali po práci, začali přemýšlet o vlastním podniku. „Než jsme otevřeli první QQ, zabralo to asi dva roky. Trvalo nám najít ideální lokaci. Samozřejmě bychom byli nejraději v centru, ale nájmy jsou tam obrovské. Nejprve to vypadalo, že otevřeme na Žižkově, ale nakonec jsme objevili skvělý prostor v Podskalí,“ vypráví Lee. „Nájem byl levný, a tak jsme místo neřešili. Prostě jsme chtěli do svého.“