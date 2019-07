Zkoušeli jste si někdy připravit nahatý burger? Je to vlastně opečená masová placka bez tradičního pečiva, které je buď zcela vynechané, nebo nahrazené plátkem vhodné zeleniny. Taková máslová dýně k podobnému použití svým tvarem vyloženě vybízí. Nemyslíte?

Burger na máslové dýni se zelným salátem

150 g čerstvého bílého nebo červeného zelí

40 g cibule



40 g majonézy



200 g mletého hovězího masa (například krk, hrudí)



sůl



pepř



chilli podle chuti



200 g máslové dýně



20 g sádla nebo ghí



pár listů salátu, polníčku, rukoly aj.



60 g rajčat



60 g salátové okurky



volitelně slanina, sýr, avokádo, hořčice atd.



Zelný salát

Zelí zbavené košťálu nakrouhejte na tenké nudličky, jemně je posolte a důkladně promněte. Tím zelí zkřehne a bude lépe chutnat. Pokud by zelí pustilo moc šťávy, slijte ji.

Zkřehlé zelí smíchejte s majonézou, s 20 g drobně nakrájené cibulky a troškou pepře. Pro chuť můžete přidat i trošku nastrouhané červené řepy a/nebo křenu. Promíchejte a salát dejte vychladit do lednice.

Burger

Mleté maso smíchejte se solí, pepřem a podle chuti i s troškou chilli. Z hmoty vytvarujte nižší placky, s mírně prohloubeným středem (v tom místě se maso stáhne, tak ať nemáte pak burgery moc vysoké). Masové placky by měly být o něco málo větší než kolečka dýně.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Z máslové dýně (z jejího užšího konce bez semínek) ukrojte plátky silné 1-2 cm a ty pomocí ostrého nože opatrně oloupejte. Budete potřebovat jeden plátek na porci.



Připravte si velkou pánev či pár menších. Nahřejte na nich tuk na střední teplotu a začněte opékat nejdříve plátky dýně. Jakmile budou z jedné strany opečené, mírně zvyšte teplotu, plátky otočte a do pánve přidejte i burgery.

Maso propečte podle toho, jak to máte rádi. Někdo trvá na úpravě Well done, tedy skrz naskrz propečené, dle mého je ale nejlepší, když má burger křupavou krustičku, s mírně růžovým šťavnatým středem.

Do burgerů nepíchejte vidličkou, jinak vám z nich vyteče všechna šťáva. Míru propečenosti zjistíte buď dotykem - čím více maso klade odpor a je tužší, tím více už je burger propečený, nebo, pokud chcete mít extra jistotu, udělejte na pánvi jeden burger navíc a do něj můžete případně zakrojit a zjistit, jak moc už je udělaný.

Do plátků dýně naopak klidně vidličkou píchněte. Jakmile projde skrz naskrz bez problémů, je dýňový plátek hotový. Měl by mít měkký střed, ale být krásně dohněda opečený.

Servírování

Nakonec přichází na řadu kompletace burgerů. Na plátek opečené dýně postupně navršte zbylé ingredience - pár lístků salátu, tenká kolečka rajčat, okurky a cibule. Můžete přidat i plátek sýra a dokřupava vypečené slaniny, dýňové plátky namažte troškou hořčice či ochucené majonézy atd.

Burger propíchněte špejlí, aby lépe držel pohromadě, doplňte vychlazeným zelným salátem a hned podávejte.