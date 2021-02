Dva roky zkoušel, jak na to. Nyní má patentovanou metodu, jak uchovávat jídlo i bez chemie

Česká rodinná firma Expres menu se přes dvacet let zaměřuje na výrobu trvanlivých pokrmů, které připravuje vlastní patentovanou metodou. Tu dokázal zakladatel Petr Sogel, vystudovaný architekt, vyvinout pouze díky samostudiu. „Celý vývoj mi zabral dva roky intenzivního studia a zkoušek, které vyústilo v roce 2008 zahájením zkušebního provozu a také k žádosti o patent,“ vysvětluje v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Vaše trvanlivé hotovky jsou bez éček, chemie, a přesto vydrží až tři roky, navíc bez nutnosti skladování v chladu. Vše díky vlastnímu patentu kontinuálního tepelného procesu. Můžete laicky vysvětlit, jak tato metoda funguje a v čem spočívá její jedinečnost?

Velmi zjednodušeně se jedná o princip zavařování, jaký znaly již naše babičky. V naší praxi to znamená, že je nejdůležitější dodržet kontinuálnost celého procesu zpracování od přijetí suroviny po její tepelné zpracování a následné naplnění do bariérového obalu. Naplněný sáček projde procesem rychlého zahřátí a následného zchlazení v zařízení jménem autokláv. Jedinečnost spočívá především v tom, že nepoužíváme žádné konzervanty. Máme již laboratorně ověřeno, že výrobky beze změny vydrží i 10 let v pokojové teplotě.

Lidovky.cz: Jste ale původně vystudovaný architekt, a tuto metodu jste zvládl vynalézt pouze díky „samostudiu“ a díky pravidelným poradám s odborníky z VŠCHT. Co vás, jako naprostého laika, přimělo pustit se do takto komplikované cesty?

Je to delší příběh, už od malička jsem se motal v kuchyni, moje maminka i babička byly výborné kuchařky a pro mě se vaření stalo koníčkem. Po absolvování architektury jsem nastoupil do Stavoprojektu v Trutnově, kde jsem pracoval 10 let a hned po revoluci jsem si s kamarády založil v Praze developerskou firmu. Dařilo se nám, ale řešil jsem dilema, že jsem se nemohl věnovat rodině. Proto, když se naskytla možnost koupit dvě ruiny v historickém centru Trutnova, neváhali jsem a pustili se do jejich rekonstrukce na 4* hotel. Po dokončení jsme chtěli hotel prodat, místo toho jsme se ale rozhodli ho provozovat, abychom měli náklady.

Petr Sogel Petr Sogel od dětství rád maloval, ale také díky své mamince a babičce, která byly výborné kuchařky, se zajímal o vaření, které se stalo později jeho velkým koníčkem. Po ukončení studia na fakultě architektury ČVUT působil 10 let jako architekt ve Stavoprojektu Trutnov. Shoda náhod ho však přivedla k vaření, které se následně stalo jeho hlavní podnikatelskou činností a z architektury se naopak stal koníček. To na konec vedlo k založení rodinné potravinářské firmy Expres menu.

Záhy potom jsem zjistil, že naše nadstandardně vybavená kuchyně není zdaleka tak vytížená, a proto jsem začal hledat možnosti, jak využít kapacity kuchyně a kuchařů. V té době jsme měli možnost cestovat do zahraničí a tam jsem viděl, jak fungují předpřipravená jídla. Po návratu jsem se rozhodl, že zkusíme vyrábět šokově mražená jídla s tím, že je nabídneme do nově vznikající průmyslové zóny. Ukázalo se to jako velice perspektivní záměr a zanedlouho nám již hotelová kuchyně kapacitně nestačila, proto jsme se v roce 1999 rozhodli založit novou rodinnou firmu Expres Menu a začali vařit v pronajatých prostorách bývalého motelu Horal v Trutnově. Problém byl v tom, že jídla musela být uchovávána v mrazu. To mě vedlo k tomu, že jsem se začal zabývat jinou metodou konzervace, která by nebyla závislá na takto náročných skladovacích podmínkách. Celý vývoj mi zabral dva roky intenzivního studia a zkoušek, které vyústilo v roce 2008 zahájením zkušebního provozu a také k žádosti o patent.



Lidovky.cz: Jaké byly první hotové pokrmy, které jste vyráběl patentovaným způsobem oproti těm, co vyrábíte dnes?

Začínali jsme s malým sortimentem šesti jídel, která byla nejpracnější na přípravu, což se ukázalo jako správné rozhodnutí. To jsou i dnes jídla, která patří mezi naše nejprodávanější. Na začátku jsme řešili optimální nastavení teplot sterilace, složení bariérového obalu a správné zahušťování omáček.

Lidovky.cz: Všechny vaše pokrmy, jak uvádíte, ocení například kromě cestovatelů i nároční strávníci, sportovci a obecně lidé s vyššími gastronomickými standardy. Nejsou ale právě tyto skupiny strávníků trochu skeptičtí ke konzervovaným potravinám, které třeba nevnímají jako 100% čerstvé?

První reakce při pohledu na obal může být rozporuplná, ale jenom té doby, než jídlo ochutnají, to se potom pohled o 180° otočí. Obvykle i ti, kteří si na začátku nedovedli představit, že by si kupovali trvanlivá jídla, se stávají stálými zákazníky, a dokonce i velkými propagátory našeho jídla. To dokládá i nezávislé hodnocení 99 %.

Lidovky.cz: Všechna jídla, která nabízíte, jsou bezlepková, jako alternativu používáte banánovou mouku. Je práce s alternativními potravinami složitější? A proč jste se rozhodli k tomuto kroku přistoupit?

K zahušťování omáček používáme vlastní vyvinutou směs rýžové a kukuřičné mouky. Museli jsme dlouho zkoušet správné poměry, protože například rýžová mouka po sterilaci řídla a kukuřičná následně zhoustla. Do firmy nastoupila naše provozní, která u svých dětí řešila problém s intolerancí na lepek, takže jsme to brali jako signál k vyrábění bez lepku. Bezlepková nabídka funguje i jako prevence pro lidi, kteří vážné problémy nemají, jídla jsou navíc celkově méně kalorická a lépe stravitelná.

Lidovky.cz: Kde, kromě e-shopu, se dají vaše produkty koupit? Přemýšlíte například o dodávání do větších obchodních řetězců?

Jídla se dají zakoupit v síti lékáren, máme v Česku přes 250 prodejních míst, jako například zdravé výživy, prodejny auto doplňků, sportovní prodejny a menší potraviny. Řetězce se na nás pravidelně obracejí. Tuto spolupráci nicméně nepovažujeme za vhodnou pro náš produkt, u kterého chceme udržet kvalitu používaných surovin na nejvyšší úrovni.

Lidovky.cz: Nedávno jste na trh přišli s novinkami – slepičím, hovězím a zeleninovým vývarem a také celozrnnou rýží. Jsou vaše vývary v něčem speciální?

Jsou speciální v tom, že jsou pomalu taženy 15 hodin z kvalitních surovin od regionálních dodavatelů. Používáme navíc strukturovanou vodu, která pozitivně ovlivňuje chuť a výsledné pH. V neposlední řadě jsou to mimořádné skladovací podmínky a dlouhá expirace, navíc díky použití lehkého bariérového sáčku je i transport jednodušší a celý produkt ve výsledku ekologičtější. Hotový slepičí vývar je na trhu unikátní a v porovnání s kuřecím vývarem je silnější a má větší zdravotní benefity.

Lidovky.cz: Chystáte letos i další novinky?

Připravujeme kompletně novou produktovou řadu Expres Menu Svačinka, která doplní naše stávající produkty a bude plněna do opakovaně uzavíratelných tub, jako znáte z dětských pyré. Můžeme prozradit, že budou ve formě pasty, a to ve sladké a slané variantě.

Lidovky.cz: Kolik nyní nabízíte produktů a jaké bestsellery?

Nyní nabízíme cca 100 druhů výrobků, od snídaňových kaší, přes masa ve vlastní šťávě, dvouporcová a jednoporcová jídla, veganská a vegetariánská, polévky, přílohy a kompletní jídla v miskách. Bestsellery jsou kuře na paprice, svíčková omáčka, rajská omáčka s hovězím masem a španělský ptáček