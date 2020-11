K podzimu a zimě prostě patří. Dejte si dýňovou polévku s kokosovým mlékem

Dýně je královnou podzimu a zimy. Hledáte po dnech plných hojnosti zdravý, chutný a přitom dietní pokrm, který vás zasytí a zahřeje? Vyzkoušejte dýňovou polévku trochu jinak - s kokosovým mlékem.

Dýňová polévka s kokosovým mlékem

100 g bílé cibule (oloupané)

2 stroužky česneku

2 lžičky olivového oleje

2 lžíce rajčatového protlaku

600 g dýně hokkaidó (očištěné a nakrájené na kostky o velikosti 1 cm)

100 g černé čočky (neboli čočky beluga) v suchém stavu

800 ml zeleninového vývaru

120 g červené papriky (očištěné)

100 ml kokosového mléka

2 lžičky kari koření

2 lžičky kajenského pepře

60 g balkánského sýru

4 lžíce jarní cibulky (nakrájené najemno)

sůl

pepř

Postup: Nejprve si připravte bílou cibuli a česnek a obojí nakrájejte najemno. Poté si ve větším hrnci rozpalte 2 lžičky olivového oleje, přidejte nakrájenou bílou cibuli i česnek a vše opékejte 2 minuty na středním plameni. Následně do hrnce přidejte rajčatový protlak a nakrájenou dýni a opékejte další 3–4 minuty; mezitím si pod studenou vodou properte čočku.

Po uvedené době do hrnce přidejte propranou čočku, zeleninový vývar, sůl a pepř, ztlumte plamen na mírný stupeň, hrnec přiklopte pokličkou a nechte vařit 20–22 minut do změknutí dýně i čočky. Mezitím si nakrájejte očištěnou červenou papriku na drobné kostičky o velikosti cca 0,5 cm, které přemístěte do misky a dejte zatím stranou (nejlépe do lednice).

Až v hrnci změkne dýně i čočka, přidejte do hrnce nakrájenou červenou papriku, kokosové mléko, kari koření a kajenský pepř, hrnec již nezakrývejte a jeho obsah nechte ještě 2–3 minuty provařit na mírném plameni. Hotovou polévku rozdělte do 4 talířů a do každé porce rozdrobte balkánský sýr. Nakonec každou porci polévky posypte 1 lžící nakrájené jarní cibulky a podávejte.

Recept pochází z kuchařky Jak jíme zdravě v zimě.