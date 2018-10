Kančí maso, hrušky a kaštany. Jak na kančí hřbet s nádivkou poradí šéfkuchař

Zvěřina je v Česku čím dál tím oblíbenější. Kančí maso obsahuje více tuku než spárkatá zvěř, ve srovnání s běžným vepřovým masem je však pevnější, libovější a výživnější. Zkuste si připravit kančí hřbet s kaštanovo-perníkovou nádivkou a hruškovým pyré. Vyzkoušejte recept šéfkuchaře Aleše Veselého z Belcredi Bistra.

Kančí hřbet s kaštanovo-perníkovou nádivkou a hruškovým pyré

300 g kančí hřbet



200 g hrušek



100 ml bílého vína



200 g bílého chleba



50 g cukru



100 g perníku



30 g předvařených kaštanů



2 ks vejce



100 ml slunečnicového oleje



100 ml mléko



sůl, pepř, muškátový oříšek.



Bílý chléb a perník nakrájíme na kostičky, k nim nasekáme kaštany, osolíme, opepříme a přidáme muškátový oříšek. Vejce rozdělíme a vyšleháme bílky do sněhu. Do suché směsi přidáme mléko, žloutky promícháme a nakonec přidáme vyšlehané bílky. Směs vložíme do vymazaného a vysypaného plechu a pečeme při 130 stupních 35minut.

Hrušky oloupeme a nakrájíme na kostky, dáme do rendlíku zasypeme cukrem, zalijeme vínem a vaříme doměkka, poté rozmixujeme do hladkého pureé.

Kančí hřbet osolíme, opepříme a na pánvi propečeme na vámi požadovaný stupeň propečení.