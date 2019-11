Kuřecí vývar se zeleninou s domácími nudlemi a masovými knedlíčky podle šéfkuchaře

Čím jemněji zeleninu nakrájíte, tím více přidá vývaru svou barvu a chuť. Kuřecí skelety pečte v troubě, aby vývar získal svou barvu a chuť. Není zkrátka vývar jako vývar. Vyzkoušejte poctivý recept od šéfkuchaře Lukáše Holého z pivovarské restaurace OSSEGG.

Kuřecí vývar se zeleninou s domácími nudlemi a masovými knedlíčky

1 kg kuřecích skeletů /tzv.karkas/



500 g kuřecích krků bez kůže



cca 4 l studené vody



8 kuliček černého pepře



1 kávová lžička soli



2 kuličky nového koření



3 větší snítky tymiánu



1 bobkový list



200 g mrkve



100 g řapíkatého celeru



100 g pórku / jen bílá část /



1 střední cibule



2 stroužky česneku



2 stonky plocholisté petržele



1 stonek libečku



Masové knedlíčky /4-6 porcí/:

200 g vychlazených kuřecích prsou bez kůže

200 g vychlazené smetany min 31%



1 kávová lžička soli



2 lžíce najemno nakrájených bylinek / tymián, rozmarýn, pažitka/



špetka mletého muškátového oříšku



1 stroužek utřeného česneku

2 l vody



1 lžíce soli



Postup: Maso nakrájíme na menší kousky a společně se smetanou, kávovou lžičkou soli, česnekem a muškátovým oříškem rozmixujte dohladka. Vmícháme nakrájené bylinky a dáme na 20 minut do lednice.

Přivedeme k varu 2 l vody spolu se lžící soli a lžičkou do ní vykrajujeme knedlíčky z hotového těsta, lze také v ruce vytvarovat do preferovaného tvaru. Do vody dáme vždy tolik knedlíčků, aby voda stále vařila a knedlíčky byli v jedné vrstvě. Vaříme je 1,5 minuty. Poté je vložíme na 1 minutu do misky se studenou vodou a ochlazené dáme stranou do mísy, potřeme rozpuštěným máslem nebo olejem.

Zelenina do vývaru:



1 mrkev

1 menší celer



1 petržel / kořen/



Postup: Mrkev, celer a petržel oškrábeme a pečlivě omyjeme pod tekoucí vodou. Škrabkou naškrábeme na tenké plátky. Tyto plátky dáme v cca 5 vrstvách na sebe a krájíme na tenké nudličky. Pokud jsou moc dlouhé, tak je překrojíme. Můžeme ještě krátce orestovat na pánvi nebo krátce povařit ve vývaru, cca 5 minut, pokud preferujeme zeleninu na skus jemnější.

Kuřecí vývar

Domácí nudle:

140 g hrubé mouky + na podsypání

1 vejce



½ skořápky vody



Postup na nudle: Na pracovní plochu nasypeme mouku, vyhloubíme v ní důlek, do kterého rozklepneme vejce, přidáme vodu a vidličkou vše promícháme do hustšího těsta, které ještě důkladně rukama propracujeme. Vznikne tak měkké, ale pevné a nelepivé těsto. Těsto vyválíme na tenký plát asi 1-1,5 milimetrů a dáme zaschnout pod utěrku, aby se lépe krájelo a nelepilo na nůž. Z plátu potom nakrájíme 4 cm široké proužky, ty naskládáme na sebe a odkrajujeme z nich 1 milimetr široké nudle. Nudle necháme na suchém teplém místě proschnout. Vyschlé nudle uvaříme v osolené vodě /asi dvě minuty/, přecedíme, zchladíme ve studené vodě a přidáváme do polévky.

Šéfkuchař Lukáš Holý

Postup na vývar: Troubu rozehřejeme na 220 °C. Skelety nasekáme na menší kusy, důkladně je propláchneme pod tekoucí vodou a necháme okapat. Položíme je na plech, vložíme do trouby na 10 minut, poté skelety otočíme na druhou stranu a pečeme dalších 10 minut do zlatova. Vyndáme z trouby. Krky a křídla důkladně propláchneme pod tekoucí studenou vodou. Vložíme je společně s opečenými skelety do většího hrnce a přilejeme tolik studené vody, aby vše bylo potopené a na vyšším ohni přivedeme k varu. Stáhneme oheň na minimum a naběračkou odstraníme pěnu, která se na povrchu začne tvořit. Jakmile se pěna přestane tvořit, přidáme veškeré koření. Vaříme na nejmenším ohni 75 minut.



Mezi tím důkladně omyjeme, osušíme a nakrájíme mrkev a celer na kostky o hraně 0,5 cm. Pórek pečlivě omyjeme pod tekoucí vodou, osušíme a nakrájíme na kousky 0,5 cm silné. Cibuli oloupeme a nakrájíme najemno. Česnek oloupeme a nakrájíme na čtvrtiny.

Po 75 minutách varu přidáme do vývaru nakrájenou zeleninu, cibuli, česnek, plocholistou petržel a libeček. Na středním ohni přivedeme k varu. Stáhneme oheň opět na minimum, odstraníme vzniklou pěnu a nezakryté vaříme dalších 45 minut.

Hotový vývar přecedíme přes jemný cedník a svaříme na množství 3 litrů.