Lahodná večeře? Hovězí ossobuco na červeném víně s bramborovou kaší

Ossobuco je tradiční italský pokrm, nejlepší na světě si dáte v okolí Milána. Základem jídla je plátek masa z telecího kolena uříznutý napříč i s kostí z dolní části nohy (kližky), uvařit ho ale můžete i z hovězího masa. Zkuste recept kuchaře Lukáše Nevyjela z restaurace Nota Bene.

Hovězí ossobuco na červeném víně, bramborová kaše

4 porce

1 kg hovězí kližky s kostí

30 g špeku

2 větší mrkve

2 cibule

4 stroužky česneku

2 větvičky rozmarýnu

6 větviček tymiánu

2 bobkové listy

celý pepř

sůl

1 lžíce rajčatového protlaku

láhev červeného vína

0,5 l hovězího vývaru

Mrkev nakrájenou na kostky (ne příliš malé) orestujeme na špeku – je zapotřebí zkaramelizovat do tmava. Přidáme na kostky nakrájenou cibuli - restujeme do tmava. Přidáme rajčatový protlak, podlijeme červeným vínem – necháme odvařit, zalijeme vývarem. Vložíme všechno koření, orestované ossobuco a dusíme do měkka. Vyndáme maso, tekutinu scedíme a svaříme na požadovanou konzistenci.



Bramborová kaše

Brambory v osolené vodě uvaříme do měkka. Scedíme. Rozšťoucháme do hladka, vmícháme na malé kostky nakrájené máslo (nejlépe jedna ku jedné). Rozředíme jedna ku deseti teplou smetanou.