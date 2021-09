Na talíři vždycky musí něco křupat, jinak je to nuda, říká šéfkuchař Oldřich Holec

Lidovky.cz: Zkušenosti jste jako kuchař sbíral doma i v zahraničí. Co považujete za nejzajímavější zážitek vaší kariéry?

Za nejzajímavější zážitek považuji vaření s šéfkuchařem Filipem Sajlerem, u něhož jsem pracoval dlouhá léta. Líbil se mi styl jeho práce, rád jsem se od něj učil. Dodnes čerpám z toho, co jsem se od něj naučil. Dříve jsem to neuměl, ale postupem času jsem se naučil zachovávat v kuchyni klid, nebo alespoň ten relativní. Nechci, aby byli nervózní ostatní, tak to beru na sebe. Ten stres pak vyběhám.

Hodně jsem se toho naučil ve Španělsku. Navštěvoval jsem nádherné a výborné restaurace, všude jsem sbíral zkušenosti. Naučil se nové receptury a techniky. Jsem přesvědčen, že mám chuťové pohárky na správném místě. Vaření je jediné, co umím, a práce mě moc baví.