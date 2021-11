Polévka na zahřátí. Připravte si vynikající gulášovku podle Jana Punčocháře

Lezavé podzimní měsíce si o prohřátí říkají čím dál hlasitěji, a pokud jde o jídlo a pití, talíř horké polévky v tomto ohledu trumfne máloco.



Šéfkuchař a majitel restaurace U Matěje svoji verzi připravuje z hovězí kližky, nacházející se na předloktí nohy zvířete. Kližka patří k nejvíc prorostlým druhům masa: kromě tuku tvoří část typického mramorování taky onen „klih“ – šlachy plné cenného kolagenu.

„Hlavně díky němu se kližka tak moc hodí na guláše a jim podobná jídla – během varu se veškeré mramorování rozpustí v kolagenovou ,šťávičku‘, která jídlu dodá jednak báječnou chuť, jednak jej přirozeně zahustí,“ vysvětluje Jan Punčochář, „čím víc tuku a šlach, tím zkrátka lepší, silnější vývar,“ shrnuje šéfkuchař.

Gulyás není guláš

Krajinu původu gulášové polévky určitě není potřeba na tomto místě připomínat: stejně jako mnohá další maso-zeleninová ragú pochází z Maďarska. O něco míň známý už je ale fakt, že to, co rozumíme slovem guláš my, je pro Maďary spíš perkelt, zatímco gulyásem domorodci rozumí řidší polévku, podobnou té z dnešního rozpisu – původně připravovanou chudými pastýři, postupem času ale rozšířenou do té míry, že maďarskou kuchyni proslavila daleko za hranicemi země.

Podobně jako mnohá krajová jídla bývá maďarská gulášová polévka alias gulyás připravována mnoha způsoby, takže „jediný zaručeně pravý“ a přitom pokaždé trochu jiný recept na ni má snad každý maďarský kuchař nebo kuchařka. V jednom se však všechny verze a rozpisy přece jen shodnou: polévka musí vždy obsahovat cibuli, maso a brambory.

„Naopak zahuštění polévky moukou v klasických receptech většinou chybí,“ pokračuje v charakteristice maďarské verze polévky Jan Punčochář, „příliš řídká polévka se obvykle zahušťuje jen trochou protlaku.“

On sám se nicméně v tomto ohledu drží spíš českých preferencí a zvyku gulášovou polévku připravovat bohatší – často hustou tak, že vydá za hlavní jídlo a polévková lžíce v ní div nestojí. S krajícem čerstvého chleba bez problémů zastoupí i hlavní chod.

Kromě řádné porce už zmíněného kližkovitého masa tak šéfkuchař polévku během varu zahušťuje taky menším množstvím mouky, díky níž má polévka hladší konzistenci.

Tmavé dušení

„Důležitá je taky barva,“ pokračuje, „guláše a jim podobná jídla spojuje takzvané tmavé dušení – základ, v tomto případě cibuli, je potřeba dobře orestovat, takzvaně na barvu.“ Základ po chvíli doplní mimo jiné mletá paprika, základ výsledné barvy by ale polévce měla dát právě dobře vyrestovaná cibule (té by navíc – stejně jako u guláše a dalších jemu podobných jídel – mělo být relativně hodně).

„Pokud už se cibule začíná restovat tak, že se vlastně spíš připaluje, podlijte ji trochou vody nebo vývaru, dobře rozmíchejte, nechte odvařit a rozpustit připečeniny a znovu začněte restovat. Znovu podlijte, vyrestujte a tak dále, dokud nejste s barvou základu spokojeni. Teprve poté přidejte maso a koření,“ popisuje Jan Punčochář. Pokud i kousky masa předtím, než je k cibuli přidáte, zvlášť dobře opečete, výsledný efekt chuti, vůně i barvy tím ještě zvýšíte.

Třetím předpokladem dokonalé gulášové polévky je čas. „Aby bylo maso, ale především veškeré šlachy měkoučké, dokonale se rozpustily, a tím začaly želírovat, je potřeba jim dát dost času,“ navazuje šéfkuchař s tím, že v tomto případě vlastně nejde až tak o maso, jako spíš o tělo polévky – vývar. Dvě hodiny varu by nicméně měly být dost.

Jak velké kousky masa budou, naopak roli nehraje – obvykle se do gulášové polévky kližka (případně žebro nebo jiný, jim podobný, prorostlejší kus masa) krájí na menší kostky, výjimkou ale nejsou ani opravdu drobné kostičky, či dokonce maso mleté.