PUNČOCHÁŘ: Netradiční chuťovky. Co připravit na Silvestra?

Dnes to nebude ani o mých zážitcích ani o chování číšníků na place, naopak, dnes se jsem se rozhodl sepsat pár praktických receptů, které se skvěle hodí na dnešní Silvestrovské hodování a vlastně nejen tam. Tyto jednoduché recepty můžete připravit na jakoukoliv oslavu či párty, jelikož chlebíčky jsou při takových příležitostech věcí zcela nenahraditelnou.

Vajíčkovou, česnekovou nebo mrkvovou pomazánku umí každý a jistě neodmyslitelně patří mezi stálice na českých stolech nejedné oslavy (a nebudu lhát, i já mám ty naše klasické pomazánky moc rád), ale občas je fajn udělat menší změnu a připravit trochu netradiční občerstvení. Sepsal jsem vám hned pět receptů na různé chlebíčky, kterými zaujmete každého strávníka. Takže přípravám zdar a budu se těšit zase v příštím roce. Krásného Silvestra!



Chlebíčky s uzeným pstruhem

4 ks tmavých toastových chlebů



300 g filet z uzeného pstruha



50 g másla



2 ks vajec



50 g dijonské hořčice



sůl



pepř



10 g čerstvého estragonu



100 g zakysané smetany



1 stroužek česneku



4 ks křepelčích vajec



Toastový chléb nakrájíme na malé chlebíčky a opečeme na másle dozlatova. Uzeného pstruha zbavíme kostí a vykrojíme filety. Ostatní odřezky ze pstruha nakrájíme na kostky, přidáme natvrdo uvařené vejce nakrájené též na kostičky, hořčici, sůl, pepř, drcený česnek, nasekaný estragon a zakysanou smetanu. Pomazánku mažeme na chlebíčky, ozdobíme křepelčím vejcem a uzeným pstruhem.

Chlebíček se smaženou brokolicí a citronovou kůrou, žervé a pažitka

4 ks světlého chleba



400 g brokolice



olej na smažení



sůl



1 citron



200 g žervé



50 g pažitky



Brokolici očistíme a nakrájíme na růžičky. Olej na smažení rozpálíme a vložíme do něj brokolici, kterou smažíme dozlatova. Žervé rozmícháme s nakrájenou pažitkou, přidáme sůl, pepř a řádně zamícháme. Žervé s pažitkou namažeme na toast a naskládáme na něj smaženou osolenou brokolici. Vše zastrouháme kůrou z citronu zakápneme citronovou šťávou.

Chlebíček se sýrem tete de moin a špekem

4 ks chleba



200 g špeku



100 g cibule



pepř



sůl



0,5 dcl olivového oleje



100 g sýru tete de moin



200 g ledového salátu



50 g citronu



20 g hladkolisté petržel



Špek nakrájíme na kostky, zpěníme na pánvi a přidáme nadrobno nakrájenou cibulku. Vše zakápneme citronem a přidáme nasekanou hladkolistou petržel. Toast prokapeme olivovým olejem a necháme sušit v troubě na 90 stupňů asi 20 minut. Na usušený toast položíme ledový salát, pokapeme citronem, přidáme směs ze špeku a navrch položíme růžičky ze sýru tete de moin.

Chlebíček z uzených brambor s dušenou cibulí a brie

4 ks chleba



4 ks brambory



50 g rozmarýnu



20g třešňových oštěpků



0,1 dcl olivového oleje



150 g cibule



150 g sýru brie



1 dcl bílého vína



sůl



pepř



Na oleji zpěníme nahrubo nakrájenou cibuli, přidáme snítku rozmarýnu a osolíme. Směs několikrát zarestujeme a zalijeme bílým vínem a zredukujeme. Do alobalu položíme oštěpky z třešně a zapálíme led lampou, až začnou kouřit přidáme rozmarýn a znovu zapálíme. Do oštěpků vložíme brambory ve slupce, sůl a vše zabalíme do alobalu. Pečeme při 150 stupních 50 minut. Po upečení brambory oloupeme, rozmačkáme vidličkou, zakápneme olivovým olejem a dosolíme. Horké brambory položíme na nakrájený chléb a ještě na horké brambory klademe sýr brie a opepříme čerstvým pepřem.

Chlebíček s kachními žaludky s majoránkou

4 ks chleba



200 g kachních žaludků



80 g cibule



50 g kysaných okurek



8 g čerstvé majoránky



sůl



pepř



20 g sušených hříbků



50 ml smetany



2 ks bobkového listu



3 ks celého pepře



1 ks nového koření



parmazán dle chuti



Žaludky uvaříme v osolené vodě s celým pepřem, bobkovým listem, s částí sušených hříbků a novým kořením. Po uvaření žaludky nakrájíme na jemné kostičky. Vývar přecedíme, zredukujeme na minimum a přidáme smetanu, další část sušených hříbků a žaludky. Směs dochutíme majoránkou a na kostičky nakrájenou okurku. Vzniklé ragú klademe na nakrájené chlebíčky a vše dle chuti zastrouháme parmezánem.