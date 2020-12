Recept na netradiční vánoční menu od šéfkuchaře Marka Šády a jeho ženy

Celý rok jsme hledali nové podniky, které by neměly uniknout vaší pozornosti. S koncem roku jsme se ohlédli zpět a za největší objev jednoznačně označujeme pražské Yalta Craft Bistro, ve kterém vaří šéfkuchař Marek Šáda se svou ženou Fany na pozici šéfcukrářky.

Bohužel dnes nikdo nemá tušení, jestli si na jejich vánoční menu budeme moci zajít přímo do restaurace. Proto jsme dvojici požádali o vánoční recepty. Je to náročná výzva, ale pokud ji přijmete, budete po zásluze odměněni nejlepším jídlem svého života.



Lososovitý pstruh s křenovou omáčkou a smaženým bramborovým salátem

Suroviny:

1 lososovitý pstruh

800 g brambor

400 g zeleniny (celer, cibule, fenykl, mrkev)

40 g mrkve

50 g červené cibule

40 g čerstvého křenu

40 g čerstvých lišek

40 g nakládaných okurek

170 ml olivového oleje

100 ml bílého vína

100 g majonézy

60 g zakysané smetany

60 g žloutků

40 g másla

20 g dijonské hořčice

20 g cukru

1 dcl octa

10 ml citronové šťávy

100 g čerstvého libečku

5 g čerstvé pažitky

5 g čerstvého tymiánu

olej na smažení

pepř

sůl

bobkový list

nové koření

houbový prach

Postup: Nejprve se vrhněte na nakládanou zeleninu. V kastrůlku smíchejte ocet, vodu, sůl, cukr, čerstvý tymián, bobkový list, nové koření, pepř a hořčičné semínko. Než se směs začne vařit, očistěte si mrkev a nakrájejte ji na tenká kolečka, stejně tak nakládačky, lišky stačí očistit. Když se nálev začne vařit, vložte do něj připravené přísady, sporák vypněte a vše nechte při pokojové teplotě vychladnout. Poté sceďte a jednu třetinu si odložte na zdobení.

Zbytek dejte do mísy, stane se základem salátu. Přidejte majonézu, červenou cibuli, pažitku a hořčici. Odložte a začněte se věnovat bramborám. Oloupejte je a nakrájejte na malé kostičky. Omyjte, osušte a osmažte je na rozpáleném oleji dozlatova. Jakmile jsou hotové, nechte je okapat, přidejte do mísy, vše promíchejte a podle potřeby osolte a opepřete.

Salát můžete odložit stranou. Je totiž čas věnovat se libečku. Nejprve je na řadě libečkový olej. Lístky libečku otrhejte (stonky si schovejte na později), spařte vroucí vodou a v ledové vodě hned zchlaďte, aby zůstaly zelené. Poté je vysušte, spolu se 100 ml olivového oleje dejte do mixéru a pár minut na plné otáčky mixujte. Vše přeceďte přes plátno a nechte v ledničce vychladnout.

Další fází je libečková emulze. Nejprve si na teflonové pánvi pomalu zahřejte osolené a opepřené žloutky. Nechte vychladnout a spolu s libečkovým olejem vložte do mixéru. Mixováním musí vzniknout kompaktní hmota, kterou je třeba přepasírovat přes sítko. Dejte vychladit a před servírováním naplňte do cukrářského sáčku, pomocí nějž ozdobíte salát.

Konečně přichází čas na rybu. Důležité je ji důkladně očistit, vykuchat a vykrojit filety. Hlavu a všechny odřezky dejte stranou (budou potřeba na vývar). Anebo můžete prostě a jednoduše poprosit prodavače, aby tuhle špinavou práci udělal za vás a jednotlivé kusy ryby vám zabalil s sebou.

Začneme omáčkou. Ořezy z ryby (kosti, hlavu bez žaber a jikry) dejte na pečicí papír a pečte v troubě při 180 °C dozlatova. Mezitím si na stejně velké kousky nakrájejte po 100 g mrkve, celeru, cibule a fenyklu a opečte je v hrnci na 50 ml olivového oleje, aby zelenina získala barvu. Přidejte pepř, bobkový list a nové koření, upečené odřezky, stonky z libečku a vše zalijte bílým vínem. Nechte ho vyvařit, přidejte litr vody a opět přiveďte k varu. Pěnu a přebytečný tuk průběžně odebírejte a vývar táhněte asi 40 minut.

Když je hotovo, vývar sceďte a ještě nad ohněm zredukujte zhruba na 100 ml. Pak ho mixujte se 60 g zakysané smetany, 10 ml citronové šťávy a 40 g nastrouhaného křenu. Hotový mix také přeceďte, lehce promíchejte se zbytkem libečkového oleje a nalijte do omáčkovníku.

Teď můžete nandat na talíř salát, ozdobit ho libečkovou emulzí, nakládanou zeleninou a bylinkami. Nakonec na 20 ml rozpáleného olivového oleje opečte osolené a opepřené filety z jedné strany, stáhněte z tepla, otočte, přidejte máslo a za občasného přelévání nechte rybu v klidu dojít. Osušte, část filetů posypte houbovým prachem, dejte na talíř a můžete servírovat.

Čokoládový špalek se žloutkovou pěnou

Čokoládový špalek se žloutkovou pěnou

500 g smetany

400 g mascarpone

200 g žloutků

65 g rumu

62 g másla

25 g medu

21 g mléka

3 vejce

1 citron

210 g mléčné čokolády

200 g hořké čokolády

105 g bílé čokolády

75 g moučkového cukru

125 g krupicového cukru

37 g nemletého máku

37 g drcených kakaových bobů

7 g kakaa



Postup: Začněte s přípravou špalku. Zatímco se vejce s 50 g krupicového cukru budou šlehat do pěny, ve vodní lázni si rozpusťte mléčnou a bílou čokoládu. Poté do ní pomalu vmíchejte žloutkovou pěnu. Směs nalijte na plech vyložený pečicím papírem a pečte 15 minut při 170 °C. Poté plech vytáhněte a přikryjte utěrkou, aby korpus neztvrdl. Po zchladnutí ho natřete krémem z hořké čokolády rozpuštěné na vodní lázni vmíchané do vyšlehané smetany. V půlce rozkrojte, vytvořte dvě rolády a dejte je ztuhnout do lednice.

Aby vznikl dokonalý žloutkový krém, žloutky šlehejte ve vodní lázni s moučkovým cukrem do husté pěny. Přidejte rum, kůru z půlky citronu a dál šlehejte. Poté odstavte a pokračujte ve šlehání až do zchladnutí. Nakonec přidejte mascarpone.

Krajkovou oplatku uděláte tak, že mák, 75 g krupicového cukru, máslo, med, mléko, drcené boby a kakao vyšleháte, dáte do cukrářského sáčku, nastříkáte na plech v pruzích dlouhých cca 15 cm a dáte péci na 160 °C asi na čtyři minuty. Po zchladnutí hmotu vytvarujte a všechny tři komponenty zkombinujte.