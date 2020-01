Rýžový koláč, závitky i nakládaná zelenina. Co se jí v Asii při oslavách nového lunárního roku?

Už v sobotu bude celá Asie slavit nový lunární rok, kdy se období prasete přehoupne do období krysy. Oslavy nového čínského roku už dávno nejsou výsadou pouze asijského kontinentu, stále větší oblibě se těší i u nás v České republice. Nasát slavnostní atmosféru a ochutnat typické asijské delikatesy můžete poslední lednový víkend v restauraci Sia.

Speciální menu dával dohromady šéfkuchař Jiří Štift s vietnamským kuchařem Kevinem Nguyen Vietem. Jaké zvyky tento svátek doprovází a jaká jídla nemohou na stole chybět?

Lidovky.cz: Odkud přesně pocházíte a proč jste se rozhodl přestěhovat do Česka?

Pocházím kousek od Ho Chi Minh města. Do České republiky jsem přijel v roce 2005 v rámci slučování našich rodin. V minulosti jsem pracoval pro SaSaZu i jiné restaurace, a poté mě doporučili do restaurace Sia, za což jsem moc rád. Pro své hosty chystáte poslední lednový víkend speciální menu k oslavám nového lunárního roku.

Lidovky.cz: Proč jste se tak s šéfkuchařem Jiřím Štiftem rozhodli?

Jirka se nás, všech asijských kuchařů, ptal, jak se slavíme Nový lunární rok. Povídali jsme si o tom, řekli jsme mu, co se u nás jí, jaká jsou důležitá jídla a že by to mohlo být zajímavé zpestření i pro naše hosty. Vytvořili jsme speciální menu, kde jsme se celý tým navzájem inspirovali.

Lidovky.cz: V jakých zemích se zejména slaví nový lunární rok a jak oslavy probíhají?

Nový lunární rok slaví de facto celá Asie, každá země ho slaví trochu jinak podle svých zvyklostí. Například ve Vietnamu se kupuje speciální keř, který se zdobí. Dále se dávají dětem do obálky peníze, navštěvují se příbuzní a chodí se na hřbitov uctít předky.

Lidovky.cz: Co se obvykle nachází na vietnamském stole při této oslavě? Jak se jednotlivá jídla jmenují?

Nakládaná zelenina, zejména cibule a mrkev, závitky (nem ran), dušené hovězí maso (thit bo kho), rýžový koláč (banh chung) a nesmí chybět ryba. Každá rodina má i svá speciální jídla, která se v každé rodině dost liší.

Lidovky.cz: Co si budou moct objednat vaši hosté při oslavách nového lunárního roku v Sie?

Hosté si mohou vybrat buď degustační menu o třech chodech, kde nechybí jarní závitky, tradiční vietnamský rýžový koláč Banh Chung s mungo fazolemi a vepřovým masem, nebo například Jiaozi, knedlíčky plněné hovězím masem s pažitkou a čínským černým octem. Druhou možností je zvolit pokrm à la carte, kdy doporučujeme mořského vlka vařeného v páře s jarní cibulkou, sójovou omáčkou a sezamovým olejem.

Lidovky.cz: Jak budete letos slavit vy?

Vezmu si volno v práci a budu slavit s rodinou a přáteli. Ujmu se vaření slavnostní večeře a zavolám domů do Vietnamu. Určitě také obdaruji své děti červenými obálkami li xi – jsou v nich peníze.

Lidovky.cz: Nastupující rok bude obdobím krysy, mají jednotlivá znamení svá specifika? Pokud ano, co napoví rok krysy?

Jednotlivé roky mají svá znamení, je to podobné jako vaše znamení zvěrokruhu. Já na to moc nevěřím, ale z vyprávění předků jsem se doslechl, že rok krysy je spíš negativní, protože krysa je symbolem lstivosti. Vypráví o tom i jedna legenda. V noci před závodem požádala kočka krysu, aby ji ráno vzbudila a mohly vyrazit společně.

Ráno však krysa nechala kočku spát a vyrazila sama. Protože však měla krysa malé nohy, napadlo ji, že se spojí s buvolem. Slíbila, že mu bude na jeho zádech zpívat, aby se mu lépe běželo a mohli společně vyhrát závod. Buvol souhlasil a skutečně zrychlil, aby se dostal do čela celé skupiny. Ovšem těsně před cílovou čarou chytrá krysa rychle skočila dopředu z buvolovy hlavy a stala se tak prvním zvířetem, kterým začíná čínský zvěrokruh a také všechny horoskopy. Mezitím se chudák kočka probudila a zjistila, že závod už skončil. O té doby se kočky a krysy nemají rády.​