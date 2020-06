S medem a hořkou čokoládou. Jak na kokosové nanuky?

Nechcete jíst zmrzlinu s cukrem? Není nic jednoduššího než si ji připravit doma sami. Jak na kokosové nanuky s medem? Nechte se inspirovat.

Kokosové nanuky v čokoládě

Příprava: 15 minut (+ 3 hodiny mražení)

130 g kokosového jogurtu

½ lžičky medu



30 g strouhaného kokosu



300 g kvalitní hořké čokolády (min. 80 % kakaa)



2 lžičky kokosového oleje v tuhém stavu



V misce si smíchejte kokosový jogurt, med a ½ uvedeného množství strouhaného kokosu. Poté si nachystejte formičky na nanuky a naplňte je připravenou směsí (směs by měla vystačit na 2 nanuky). Naplněné formičky přemístěte do mrazáku a nechte 2–3 hodiny chladit. Až budou nanuky zcela zmražené, připravte si vodní lázeň a rozpusťte v ní čokoládu.

Do horké rozpuštěné čokolády vmíchejte kokosový olej a výslednou směs přelijte do sklenice dostatečně vysoké na to, aby se do ní dal zcela ponořit nanuk. Nyní si nachystejte nanuky a zbývající strouhaný kokos; každý nanuk nejprve ponořte do sklenice s čokoládou a ihned poté ho posypte strouhaným kokosem. Obalené nanuky nechte ještě cca 2–3 minuty schnout a poté podávejte (případně nanuky přemístěte zpět do mrazáku a podávejte později).

Uvedené množství čokolády je v receptu zapotřebí výhradně pro snadné namáčení nanuků – z celkové směsi čokolády a kokosového oleje ulpí na nanucích přibližně 40 g. Zbytek čokoládové směsi můžete přelít do formiček na led, uložit do mrazáku a později využít v dalších receptech.

Na vodní lázeň si připravte 2 nádoby, přičemž jednu z nich lze zasunout do druhé, aniž by se přitom dotýkala jejího dna – nejlépe hrnec a skleněnou či nerezovou misku. Do hrnce nalijte trochu vody (pouze tolik, aby se hladina později nedotýkala dna misky) a přiveďte k varu; mezitím si do misky nalámejte čokoládu. A ž voda v hrnci začne vřít, ztlumte plamen na mírný stupeň, zasuňte do hrnce misku s čokoládou (nezapomeňte, že dno misky se nesmí dotýkat vody) a za stálého míchání nechte čokoládu pozvolna rozpustit nad horkou párou.

Recept na zmrzlinu pochází z kuchařky Jak jíme zdravě i v létě