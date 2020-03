SMOLENOVÁ: V gastronomii se často za minimální mzdu, snad tomu současná situace udělá přítrž

Je podvečer, všední den, a tak jako desítky tisíc lidí z gastronomie již druhým týdnem zažívám to, co nebývá zvykem – být v tuto denní dobu doma. Naše restaurace, sídlící v pražském Alcronu, je kompletně uzavřená, a až další vývoj ukáže, kdy budeme moci opět otevřít.

Závažnost situace jsme začali postupně vnímat v průběhu týdne, ve kterém došlo k vyhlášení nouzového stavu. Nešlo si nepovšimnout snižujícího se počtu hostů (jak ubytovaných, tak v restauraci) a zpráv, jež přicházely z jihu Evropy. Atmosféra to nebyla příjemná, jelikož jsme netušili, co bude jak s námi, tak s hotelem.



Růžena Rosie Smolenová Šéfkuchařka pražské restaurace Alcron vystudovala uměleckou střední školu, obor fotografie, po níž zamířila do Brightonu s cílem zdokonalit si cizí jazyk před dalším studiem. K tomu už ale nedošlo, protože zde na brigádách v kuchyni objevila vášeň k vaření, kvůli které v Anglii zůstala a začala v tamních restauracích pracovat. Kromě toho čerpala zkušenosti například na stážích ve Španělsku a Vietnamu. Po návratu do Česka vařila mimojiné ve vegeriánské restauraci Estrella a poté jako šéfkuchařka Cafe Elektric a Bistra Monk.

Na tomto místě je potřeba vyzdvihnout důležitost pracovní smlouvy. Je veřejným tajemstvím, že v gastronomii lidé často pracují oficiálně za minimální mzdu a zbytek chodí tzv. bokem, ve formě různých „bonusů“. A není tak tomu pouze v pochybných restauracích, ale i v podnicích, kde by tomu člověk podle výše cen nehádal. Pro takové zaměstnance je tak současná situace nejhorší, protože 60% náhrada z minimální mzdy je částka, ze které se vyjít nedá, natož v Praze. Já ani mí kolegové v této situaci naštěstí nejsme.



Doufám, že současná krize tak přispěje k tomu, aby se v budoucnu podobným praktikám učinila přítrž.

Restaurace se snaží nastalému stavu přizpůsobit, jak se dá – vznikají take away okna a rozšiřuje se rozvoz. Stejně tak se ovšem krize dotýká i producentů a dodavatelů surovin, kterým se snižuje odbyt. Výhled do budoucna je tak pro gastronomii momentálně nepříznivý a mnoho podniků nejspíše zkrachuje, i vzhledem k tomu, že se současná opatření nejspíš dotknou i hlavní turistické sezóny. Proto prosím, pokud svoji karanténu trávíte v okolí podniků, o které nechcete přijít, nezapomeňte na ně, odpočiňte si od domácího vaření a objednejte si u nich párkrát oběd či večeři.