Vánoční cukroví: Linecké třikrát jinak a pokaždé báječně

220 g hladké špaldové mouky

60 g moučkového cukru

90 g mletého máku

150 g másla

švestková povidla na slepování

Z mouky, cukru, máku a másla vypracujeme těsto. Zabalíme jej do fólie a do druhého dne necháme odpočinout v ledničce. Pak těsto vyválíme na tenký plát a vypichujeme kolečka, kytičky či jiné tvary jako u klasického lineckého cukroví. Klademe na plech vyložený pečicím papírem a pečeme dozlatova 8 až 10 minut v troubě vyhřáté na 170 °C. Vychladlé slepujeme povidly a sypeme moučkovým cukrem, popř. namáčíme do čokolády.