Vánoční cukroví: Rohlíčky, pracny nebo perníčky. Vsaďte na osvědčenou klasiku, která nikdy nezklame

225 g moučkového cukru

600 g hladké mouky

20 g perníkového koření

10 g jedlé sody

170 g medu lučního

3 vejce

40 g holandského kakaa

100 g másla (pokojové teploty) Do velké šlehací mísy dáme máslo a moučkový cukr a promícháme dohromady protínací metlou. Poté, co se máslo a moučkový cukr spojí, postupně přidáme všechny zbylé ingredience. Protínací metlou celé těsto mícháme přibližně 10 minut. Hotové těsto vytvarujeme do úhledného válečku a dáme na dvě hodiny odpočinout do lednice. Odpočinuté těsto rozdělíme na tři větší kusy, aby se s ním lépe pracovalo. Těsto vyválíme na tenký plát a následně začneme vykrajovat různé oblíbené tvary. Perníčky skládáme na plech vyložený pečicím papírem a pečeme v předehřáté troubě na 170 stupňů přibližně 5 minut. Během pečení samozřejmě perníčky kontrolujeme. Hotové perníčky necháme vychladnout. Skladujeme v uzavíratelné nádobě v chladu a suchu. Pokud chcete, aby byly perníčky ještě více měkké a vláčné, přidejte do skladovací nádoby rozkrájené jablko. Docílíte tím lepší kvality perníčků. Takto uskladněné cukroví vydrží přibližně jeden měsíc. Hotové perníčky můžeme těsně před Vánocemi nazdobit bílkovou polevou.