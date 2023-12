Vánoční cukroví: I bezlepkáři a dietáři si pochutnají. Čím nahradit „zlé“ cukry, tuky a mouku?

1 smetana ke šlehání

5 lžic medu

15 g bezlepkové mouky (popř. pšeničné)

100 g kandovaného ovoce

60 g mletých lísk. pražených ořechů

20 g nasekaných lískových ořechů

20 g loupaných mandlí (i plátků)

20 g nasekaných burských, kešu, vlašských popř. jiných ořechů

čokoláda na namáčení

Smetanu zahřejeme s medem, promícháme a vmícháme mouku. Do houstnoucí směsi pak vmícháme veškeré zbylé suroviny (pokud by byla směs stále řídká, přimícháme ještě trochu mletých ořechů, chladnutím ale bude víc a víc tuhnout). Na plech děláme pomocí lžičky malé kopečky, a to raději dál od sebe – pečením se roztáhnou do placiček. Pečeme v předem vyhřáté troubě při 180 stupních, dokud nezačnou okraje zlátnout. Po vytažení budou marokánky ještě měkké, je-li to potřeba, dotvarujeme je a necháme zcela vychladnout. Nakonec z jedné strany máčíme v tmavé čokoládě.