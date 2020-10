VAŘENÍM PROTI COVIDU: Zvyšte dávky vitaminu D a připravte si lososa s holandskou omáčkou

Jak si vybudovat a posílit imunitu? Pozornost bychom měli věnovat všem vitamínům a látkám, které ji pozitivně ovlivňují. Jídlem sice covid rozhodně nevyléčíte, ani se mu nevyhnete, ale posílením obranyschopnosti zvýšíte i odolnost vůči virům a bakteriím. Server Lidovky.cz připravil ve spolupráci s nutriční specialistkou Kateřinou Šimkovou ze Zdravého stravování seriál plný rad a receptů, které vám pomohou nejenom v době pandemie zlepšit imunitu.

Vitamín D zastřešuje podskupinu vitamínů D2, D3, D4, D5 a usměrňuje okolo 200 rozličných chemických pochodů v organismu. I proto bychom měli dbát na jeho dostatečnou denní hladinku, která se má pohybovat okolo 20 μg/den. Ve slunečných letních dnech můžeme již 10minutovým pobytem na slunci při ozáření čtvrtiny těla, pokud nepoužijeme ochranný krém, přijmout skrze kůži jeho dostatečné množství a nehrozí předávkování. Organismus jeho tvorbu včas zastaví.

„V ostatních případech jej můžeme dodávat z potravin, což je druhý nejpřirozenější zdroj. Vitamín D2, vitamín D3 a jejich metabolity přijímané potravinami se vstřebávají v tenkém střevě do lymfatického systému v krvi.

Vstřebatelnost tímto způsobem se pohybuje okolo 80 %. Navíc, a to je důležité, riziko předávkování vitamínem D ze stravy velmi je nepravděpodobné. Vitamín D najdeme hojně zastoupen v rybím tuku, játrech tresky, halibuta, či makrely nebo svalovině ryb jako je makrela či losos. Dobrým zdrojem jsou i žloutky či houby např. žampiony, Jidášovo ucho nebo shitake. Což, jak sami uznáte, nejsou často konzumované druhy potravin v českém jídelníčku.



Losos s holandskou omáčkou, chřestem a pečenými brambory

150 g lososa



120 g zeleného chřestu

150 g brambor

4 g řepkového oleje



33 g másla



15 g žloutků



3 g bílého vinného octa



6 g suchého bílého vína



1,5 g citronové šťávy



sůl, pepř, mletá paprika, sušený česnek



Postup: Lososa ochutíme solí, pepřem, citronovou šťávou a orestujeme na troše řepkového oleje ze všech stran. Chřest očistíme, zbavíme dřevnatých konců a blanšírujeme. Orestujeme na troše másla, osolíme, lehce opepříme. Brambory omyjeme a nakrájíme na měsíčky. Ty ponoříme do směsi oleje a koření (řepkový olej, mletá paprika, sušený česnek, pepř, sůl), dáme na plech vyložený pečicím papírem a pečeme v troubě dozlatova. Brambory se připravují nejdéle, tak jimi začneme.

Omáčku připravíme následovně. V hrnci necháme rozpustit máslo a dáme stranou. Žloutky ve skleněné míse smícháme s lžící vody a špetkou soli. Do rendlíku dáme ocet, víno, pepř a necháme zredukovat na polovinu. Poté za stálého míchání přidáme do misky ke žloutkům a následně na vodní lázni mícháme do zhoustnutí (vyvarujme se příliš vysoké teploty, aby se nám žloutky nesrazily. Jednoduše můžeme na chvíli misku z vodní lázně odebrat, a tím snížíme teplotu působení). Stáhneme z plotny a postupně po kapkách přiléváme horké máslo, vmícháme citronovou šťávu a dochutíme solí.