Svět se očkuje proti covidu. Odborníci na celé zeměkouli vyvracejí fámy odpůrců

Největší vakcinační operace v dějinách lidstva se pomalu rozjíždí. Země, které nepodcenily přípravu, budou mít náskok. Odborníci na celé zeměkouli vyvracejí fámy odpůrců očkování.

V úterý 8. prosince obletěla svět fotografie. Zobrazovala dámu ve veselém vánočním triku pohodlně usazenou v křesle, zatímco jí zdravotní sestra vpichuje do paže injekci. Ještě před rokem bychom nad podobným obrázkem pravděpodobně lhostejně pokrčili rameny. Letos ale tato fotografie představovala důležitý milník. Britská Seniorka Margaret Keenanová na ní totiž jako první člověk na světě – nepočítáme-li fázi klinických zkoušek – absolvovala očkování proti covidu-19 od společností Pfizer a BioNTech.



Keenanová oslavila jen několik dní po vakcinaci jednadevadesáté narozeniny. Říká, že se těší, až po roce, který kvůli koronaviru téměř celý prožila v izolaci, bude konečně moci zase trávit čas s rodinou. „Je to nejlepší předčasný dárek k narozeninám, jaký jsem si mohla přát,“ řekla BBC.

Británie je první zemí v Evropě, která spustila očkovací program. Na rozdíl od zemí Evropské unie, k nimž Spojené království od letošního roku nepatří, nemusí totiž čekat na schválení vakcíny unijní Evropskou agenturou pro léčivé přípravky.

Očkuje celá zeměkoule

Po schválení první vakcíny na konci roku 2020 odstartovaly masivní vakcinační akce i v dalších evropských státech – stejně jako jinde ve světě. Ve Spojeném království se během prvního týdne očkování podařilo administrovat vakcínu přes 130 tisícům lidí. Německo se na proočkování vlastní populace začalo chystat s velkým předstihem. Po celé zemi vznikají stovky vakcinačních center a mobilní týmy, jež s vakcínou přijedou za lidmi, kteří do center nemohou dorazit.

Očkovat se bude nejen v nově postavených střediscích, ale také ve sportovních halách, divadlech, a dokonce i na uzavřeném mezinárodním letišti Tegel osm kilometrů od centra Berlína.

Podmínkami pro vznik očkovacího centra byly pohodlná dopravní dostupnost, dostatečný prostor, kde lidé budou moci dodržovat rozestupy, a oddělený vchod a východ. Pokud vše půjde, jak má, rozjede se největší zdravotní akce, jakou Německo zažilo, už začátkem tohoto měsíce.



Očekává se, že během prvního čtvrt roku od začátku očkování dostane jen v Berlíně vakcínu 900 tisíc zájemců. Mezi další země, které už v průběhu prosince začaly ve velkém očkovat své obyvatele, patří Spojené státy, Izrael, Mexiko, Chile, Bahrajn, Rusko, Čína a Kanada.

Konspirace a nedůvěra

Je jasné, že úspěch celosvětové očkovací akce z velké části závisí i na ochotě lidí nechat se očkovat. Podle odborníků je k úspěšnému zastavení epidemie potřeba naočkovat 70 procent obyvatel. Onemocnění covid-19 a dění kolem očkování se ale staly terčem mnoha konspiračních teorií a hoaxů. Velká část populace věří navzdory opakovaným ujištěním expertů, že by jí vakcína uškodila, a nemají k nově vyvinutým látkám důvěru.

„Člověk má přirozenou potřebu porozumět světu kolem sebe a takříkajíc mít svůj život ve vlastních rukou. Obě tyto potřeby mohou být pandemií výrazně narušeny,“ vysvětluje psycholožka Jitka Čurdová. „Konspirační teorie přitom často nabízejí srozumitelné, jasné řešení a je pochopitelné, že se k nim řada lidí uchyluje.“ S pocity nejistoty a nátlakem nejrůznějších dezinformací je ale podle ní možné bojovat.

„Přestože to může být v této době velmi obtížné, je dobré například stanovit si denní režim a dodržovat jej,“ vysvětluje psycholožka. „Další vhodný přístup může být uvědomění si, co spadá a co již nespadá do mé osobní kontroly, a následné zaměření se na věci a činnosti, které mohu ovlivnit.“

Jitka Čurdová navrhuje vypsat si, co mohu ovlivnit přímo, co nepřímo a co mě sice trápí, ale nemám na to vliv. „Následně je dobré uvědomit si, které oblasti spotřebovávají nejvíce pozornosti a energie, a pokusit se energii a pozornost směřovat tam, kde to má přímý efekt,“ doporučuje. „Tento přístup může přispět ke snížení pocitu bezmoci.“

Podpora osobností

Nejspíš kvůli nárůstu dezinformací se někteří státníci a celebrity rozhodli rozptýlit pochybnosti svých spoluobčanů a jít příkladem. Zároveň ve většině zemí světa probíhají v různých formách informační kampaně o vakcinaci. Tři bývalí prezidenti USA, Barack Obama, George Bush a Bill Clinton, společně prohlásili, že se nechají naočkovat před televizními kamerami.

Očkování už absolvoval i nastupující prezident Joe Biden. Vakcinaci podstoupili také hlavní představitelé Izraele – prezident Reuven Rivlin a premiér Benjamin Netanjahu. Nechat se očkovat plánuje i britská královna Alžběta II. se svým manželem Philipem.

„Nejsem si jistý, že očkování podstoupí před kamerami. Očekávám ale, že budou vykonány přípravy v souladu s naplánovanými očkovacími etapami. Jako každá rodina, i oni byli vystaveni tlaku a starostem, které tato pandemie způsobila,“ řekl pro CNN Dominic Raab, jedna z vůdčích postav britského očkovacího programu.

Jak je to u nás

Český prezident Miloš Zeman se na rozdíl od britského královského páru o tom, zda se nechá očkovat, zprvu vyjádřil váhavě. „Víte, já jsem strašný zbabělec a já se nerad nechávám píchat dokonce i do prstu, natož do ruky a do žíly,“ prohlásil v rozhovoru na Frekvenci 1. Později ovšem uvedl, že se očkovat nechá. CNN Prima News řekl, že vakcína je jedinou cestou z koronavirové krize.

Premiér Andrej Babiš se na stejný dotaz napřed pro iRozhlas nevyjádřil jednoznačně. Nakonec ale vakcinaci jako úplně první občan Česka podstoupil 27. prosince, kdy očkování oficiálně začalo i na našem území.

Postoji Čechů a Češek k vakcinaci se zabýval velký prosincový průzkum společnosti Median. Ukázal, že jenom 40 procent dotázaných je ochotno nechat se očkovat, 47 procent dotázaných by vakcinaci odmítlo a zbytek dotázaných zatím není rozhodnutý. I u nás by pravděpodobně pomohlo, kdyby očkování mělo větší podporu osobností veřejného života a celebrit.

„Obecně účast influencerů a celebrit pomůže když ne v přesvědčování nepřesvědčených, tak ve větší motivaci vlažných,“ sdělil k tomu LN mediální analytik Josef Šlerka. „Myslím, že pokud jde o tvrdé jádro odpůrců očkování, bude třeba ještě podrobnější analýzy jejich motivů. Část z nich se nepodaří přesvědčit nikdy, část z nich by ale mohli přesvědčit vhodně zvolené, ale méně známé celebrity. Je dobré si uvědomit, že odpor k vakcinaci nemá jen jednu motivaci.“