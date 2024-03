Hecnout se a začít jíst jinak. Čím se nastartovat před tréninkem a kdy si dát banán, poradí expertka

Lidovky.cz: Jakou roli v hubnutí hraje sport a jak ho spojit s jídlem?

Sport v kombinaci s adekvátním jídlem hraje hlavní roli. Když dostatečně sportuji a nedostatečně jím, jde celé úsilí vniveč.

Při jakémkoliv režimu tělu prospěšnému a hlavně při sportu platí: jezte do jedné hodiny po probuzení, rozestupy mezi jídly by měly být okolo tří hodin, tolerance plus minus jedna hodina. Poslední jídlo by mělo být dvě hodiny před spaním. Jídla sladká, jako je ovoce, domácí kvalitní koláč a podobně, zařazujte v dopoledních hodinách.