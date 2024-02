Železo a zinek se nemají rády. Při doplňování minerálů pozor na to, jak spolupracují s ostatními, varuje odborník

Lidovky.cz: Jaké minerální látky jsou pro to tělo nejdůležitější?

Minerálních látek, které jsou pro lidský organismus nezbytné, je nejméně patnáct. Dělíme je podle celkového obsahu ve stravě na mikroprvky nebo také stopové prvky, kdy je denní příjem ve stravě menší než sto miligramů. Sem patří železo, zinek, jód, selen a další. A pak jsou to makroprvky, jejichž denní příjem je nad sto miligramů, a sem patří sodík, draslík, vápník, fosfor, hořčík a síra.

Lidovky.cz: Ale to, že jsou nějaké minerální látky potřebné jen ve stopovém množství, jejich důležitost pro organismus nezmenšuje, že?

To vůbec ne. Důležité jsou všechny, které jsem vyjmenoval. A pokud některý chybí nebo je jich v těle málo, vede to ke zpomalení a porušenému fungování řady metabolických pochodů.

Lidovky.cz: Minerální látky jsou obsažené ve stravě, ale je jich dost? Stačí jejich příjem touto cestou?