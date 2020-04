Katolíci Jana Žižku démonizovali. Ale ani mezi husity neměl jen samé obdivovatele

29. dubna 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Speciály

PRAHA Na scénu velkých dějin vstoupil Jan Žižka z Trocnova při novoměstské defenestraci 30. července 1419. A až do smrti ji neopustil. Ač na ní pobýval jen něco přes pět let, zapsal se do historie jako málokdo jiný. Když zahájil dráhu veleúspěšného vojevůdce, bylo mu už kolem šedesáti. Jeho předchozí život se však ztrácí v oparu tajemna, protože zpráv o pozdějším českém rekovi se zachovalo minimum.

Jednotlivé díly premiového seriálu Husité: mýty a fakta najdete zde Narodil se někdy kolem roku 1360, snad v jihočeském Trocnově, kde se připomíná jako vlastník nevelkého statku. Byl zřejmě dvakrát ženat a dvakrát ovdověl. K dobrým hospodářům zjevně nepatřil. Nedokázal splácet ani malé dluhy a v roce 1384 mu už v Trocnově a jeho okolí nepatřilo asi nic. Jako nižší šlechtic hledal uplatnění nejspíš jako žoldnéř, pravděpodobně v cizině. Jinak sotva vysvětlíme, proč z českých pramenů na více než dvě desetiletí mizí.

Určitý čas působil ve službách jihočeského velmože Jindřicha z Rožmberka, kterému ale z neznámých důvodů vypověděl nepřátelství, což je mimo jiné důkaz, že si potrpěl na svou čest. Rozepře s Rožmberkem byly snad důvodem, pro který působil v bojové družině Matěje Vůdce, najímané pány z Kunštátu a Bítovskými z Lichtenburka, aby škodila na rožmberských statcích. Byla to činnost kriminální, pohybující se zřetelně za hranicemi tehdejších zákonů a hrozící při dopadení trestem smrti.