Sestava naplněná posilami z NHL, proti Finům bude chytat Dostál

Do obrany se zařadí Dostálův klubový spoluhráč Radko Gudas a Jan Rutta ze San Jose. Do jedné útočné formace se postaví Dominik Kubalík z Ottawy s Tomášem Noskem a Ondřejem Palátem z New Jersey. Filip Zadina ze San Jose bude hrát s Matějem Stránským a Petrem Kodýtkem a Radim Zohorna z Pittsburghu s Ondřejem Beránkem a Jáchymem Kondelíkem. S kapitánským „céčkem“ nastoupí Palát a jeho asistenty budu Gudas a Jakub Flek.

„My se těšíme na kluky, až je uvidíme v akci, i na jejich výkon,“ řekl Kalous k zařazení maximálního počtu nových posil z NHL. „Řešíme pořád nějaké vazby na sebe. Hledáme ideální kombinaci. Hráči samozřejmě bojují o mistrovství světa, takže jsme podle toho, jak nám sem hráči najížděli, skládali jednotlivé formace.“

Česko vs. Finsko, start v 18:00 Budeme sledovat v podrobné ONLINE reportáži.

Na spolupráci s Noskem a Kubalíkem se těšil i Palát. „Oba super kvalitní hráči. S Nosínem jsme hráli posledních pár měsíců spolu, s Kubaldou taky párkrát v Bratislavě (na MS 2019), takže super. Bylo by fajn, kdyby to takhle fungovalo,“ uvedl Palát. „Oba jsou to velmi zkušení hráči, takže nebude těžké si na sebe zvyknout. Systém, který se v NHL hraje, je plus minus podobný. V tom nevidím problém,“ doplnil Kubalík.

Podle Kalouse je pravděpodobné, že se gólmani v dalších zápasech v sobotu se Švédskem a v neděli se Švýcarskem prostřídají. „Mělo by to tak být. Uvidíme, jaká bude situace. ale máme nastavený plán, jakým způsobem by měli gólmani nastupovat, a toho se chceme držet,“ prohlásil Kalous.

Do hry se podle předpokladů ještě nezařadí finalisté extraligy - pardubičtí obránci Libor Hájek a Jan Košťálek s útočníkem Lukášem Sedlákem a bek Tomáš Kundrátek s útočníkem Danielem Voženílkem z mistrovského Třince. Na tribuně zůstane i zadák Jan Ščotka a z ofenzivy Roman Červenka, Ondřej Kaše, Filip Chlapík, Pavel Kousal, Radan Lenc, Michael Špaček, David Tomášek a Jakub Vrána.

Hráč St. Louis Vrána, který dohrával ročník na farmě ve Springfieldu v AHL, byl dosud jediným hokejistou z NHL, který v letošní přípravě nastoupil. Odehrál zápasy se Slovenskem v pátek v Trenčíně a v neděli v Bratislavě.

„Finsko je velmi bruslivý soupeř, který hraje velmi agresivní a kontaktní hokej. Jsou takticky velmi vyzrálí. Jsme zvědaví, s čím na nás vyrukujou. Ale my se soustředíme celou přípravu na naši hru. Musíme pilovat a hrát to, co trénujeme. Kde jinde než v zápase to můžeme dostat do krve a pro nás je potřeba zautomatizovat věci, které trénujeme,“ dodal Kalus.