Top Gun 2. Tom Cruise první fotkou z natáčení rozpoutal ‚hádku‘ námořnictva s letectvem

LOS ANGELES Padla první klapka pokračování leteckého filmu Top Gun 2. První fotka z natáčení, kterou na svém Instagramu sdílel herec Tom Cruise, ale vyvolala „hádku“ o výkonnosti amerických stíhaček. Děj druhého Top Gunu by měl přímo navázat na více než třicet let starou jedničku. Snímek má premiéru naplánovanou na 12. června 2019.

Cruisem zveřejněná fotka z natáčení rozpoutala přátelské soupeření mezi americkým letectvem a námořnictvem. Na snímku je stíhačka, pravděpodobně F/A 18 Hornet, s velkým nápisem „pociť tu potřebu“ (feel the need). Snímek na svém twitterovém účtu sdílelo americké letectvo (airforce) s komentářem, že kdyby si Maverick mohl vybrat, určitě by letěl spíše ve stíhačce F-15 Strike Eagle, která je mnohem rychlejší než Hornet, kterým ale létá právě americké námořnictvo (navy). „Promiňte chlapci, ale za druhé místo body nejsou,“ reagovalo na příspěvek námořnictvo parafrází jedné z nejznámějších hlášek z prvního Top Gunu. „F-15 o žádném druhém místě neví. Podívejte se na výsledkové tabulky,“ nenechalo si popíchnutí líbit letectvo.

Snímek Top Gun (1986) sice není brán jako Cruisův nejlepší film, ale rozhodně jde o jeden z nejúspěšnějších - při odhadovaném rozpočtu 15 milionů dolarů celosvětově vydělal téměř 357 milionů. Mladý pilot, kterému nikdo neřekne jinak než Maverick, se se svým kamarádem Goosem dostává do elitní školy pro piloty Top Gun do kalifornského Miramaru. Od kadetů se vyžaduje poslušnost, ale Maverick je jako utržený ze řetězu a kvůli svému hazardérství se neustále dostává do problému. Pak ale Goose zahyne při něčem, co měl být absolutně bezpečný tréninkový let. Snímek Top Gun obdržel Oscara v roce 1987 za nejlepší původní píseň Take My Breath Away.

Děj nového filmu je zatím držen pod pokličkou. Navazovat by měl ale přímo na první díl, kdy je z o třicet let staršího Mavericka kapitán námořního letectva (v prvním díle byl poručíkem). Výcvik nováčků tentokrát bude mít na svědomí tedy nejspíše on. Pod scénářem jsou podepsaní Peter Craig (Hunger Games) a Justin Marks (Kniha džunglí). Do režisérského křesla usedl Joseph Kosinski (Only the Brave, Nevědomí).