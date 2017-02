Na české kuchyni mi vadí zahušťování moukou, říká šéfkuchař

Lidovky.cz: Pracoval jste ve vyhlášených restauracích v Praze, ale i třeba v New Yorku. Kde jste se toho naučil nejvíce?

Základy jsem pochytil ve Flambeé, tak jsem strávil přes čtyři roky. Další zastávkou byla restaurace La Degustation, i zde jsem zůstal asi čtyři a půl roku. Z toho jsem přes tři roky pracoval jako zástupce šéfkuchaře Oldy Sahajdáka s Martinem Štanglem. To byla asi největší škola. A pak v Acme v New Yorku, tam jsem byl sice jen 3 měsíce, ale zažil jsem zde úplně něco jiného a těžím z toho dodnes. Další ministáž se mi naskytla při povodních. Mlýnec byl pod vodou a já strávil tři měsíce v Bellevue v kuchyni s Giladem Peledem.

Lidovky.cz: Učil jste se mimo jiné po boku šéfkuchaře Mads Refslunda, zakladatele legendární restaurace Noma v Kodani. Co jste si z této spolupráce odnesl?

Bylo to úplně něco jiného, než jsem byl zvyklý. Vzal jsem si z toho strašně moc. Naučil jsem se kombinovat spolu suroviny, které bych nikdy dřív dohromady nespojil a takto nepoužil.

Lidovky.cz: Co si myslíte, že je pro šéfkuchaře při práci nejdůležitější?

Zcela určitě jeho tým, bez kterého by šéf asi jen tak nebyl.

Lidovky.cz: Jakou kuchyni máte nejraději?

Je mi to vlastně jedno, musí být ale dobrá.

Lidovky.cz: S jakými surovinami se vám nejlépe pracuje?

Nejraději pracuji samozřejmě s čerstvými surovinami, a také s těmi, které jsou zrovna v sezoně. Ale nemám žádnou, kterou bych preferoval. Podle surovin také obměňuji lístek. V Mlýnci každý měsíc, podle toho, co je potřeba. V restauraci Bellevue spíše potřeby, někdy i dvakrát do měsíce. Právě protože se menu točí především na sezonních surovinách.

Lidovky.cz: Co si myslíte o raw stravovaní?

Nikdy jsem ji nevyzkoušel, ale asi by mi chutnala. Mám rád syrovou zeleninu a ovoce a vlastně i ryby a maso. Takže proč ne.

Lidovky.cz: Co vám na české kuchyni vadí?

Vadí mi zahušťování moukou. To nemám rád. Když vařím doma, tak se snažím zahušťovat spíše zeleninou, které pomáhám v omáčkách bramborem. A když je potřeba, tak si to mohu zredukovat podle potřeby.

Lidovky.cz: V loňském roce jste získal 3 .místo v české národní kuchařské soutěži Bocuse d’Or. Byl jste během soutěže nervozní?

Byla to moje první soutěž. A nervózní jsem trochu byl, abych to stihl na čas. Ale ne z vaření nebo z poroty. Celá soutěž byla časově náročná, nevím jestli bych do ní šel znovu. Moc volného času totiž nemám, a když už ano, nejraději ho trávím s rodinou doma.

Lidovky.cz: Co všechno jste musel „předvést“?

Vařil jsem to, co normálně připravujeme v restauracích.

Candát v kmínovém těstíčku, citronovo-křenová omáčka, vlažný bramborový salát 1,5kg candát



sůl, pepř

Vykostit a stáhnout z kůže, filety osolit, opepřit. Samotná kůže se vypeče na pánvi zatížená hrncem či další pánvičkou do křupava.

Těstíčko:

kmín



rýžová mouka (tempura)



studená voda nebo soda s ledem

Kmín opražíme na sucho a rozdrtíme nebo rozmixujeme. Mouku a sodu zašlehám do těstíčka. Filety obalíme z jedné strany a smažíme do křupava na přepuštěném másle (oleji), obalenou stranou těstíčkem dolů, smažíme do křupava a poté smažíme i na druhé straně. Křenová omáčka s citronem

0,5l drůbeží vývar



0,5l smetany



Smetanu s vývarem zredukujeme na cca 200ml. Když má omáčka 60 ̊C, rozmixujeme do ní čerstvý křen, množství dle chuti. Omáčku zastříkneme citronem, osolíme a opepříme.

Vlažný bramborový salát:

2 větší brambory



2 nakládané okurky



karotka



1 menší červená cibulka a jarní cibulka



3 ředkvičky



majonéza



sůl, pepř

Okurky, a ředkvičku nakrájíme na plátky. Karotku také nakrájíme na plátky, spaříme v octu s cukrem a scedíme. Syrové oloupané brambory nakrájíme na kostičky a osmažíme na oleji (přepuštěném másle) dozlatova a do křupava. Brambory smícháme s ostatním, přidáme majonézu, osolíme a opepříme. Servírujeme na talíři polité omáčkou, ozdobené bylinkami a opečenou kůží.