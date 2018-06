Chilli džem? Vynikající v salátu s cuketou, cizrnou, bulgurem a paprikami

Tento salát patří k mým nejoblíbenějším. Vypadá sice docela skromně, ale je v něm tolik perfektních ingrediencí, jednak chuťových, jednak prospěšných našemu tělu. Nasytí a přitom si opravdu pochutnáte. Tu nejpřekvapivější roli zde hraje pečená cuketa, která se tady předvádí v excelentní chuťové formě. A pak už jen trochu pikantnosti, o tu se zaslouží různé druhy paprik a papriček.

Ještě jedna surovina je neobvyklá – džem z chilli papriček. Dá se koupit v italských obchodech nebo si toto ochucovadlo můžete zavařit doma, je hned hotový a vydrží vám i na další experimenty, kdy vynikne jeho tajemná sladko-pikantní chuť.



Nové chutě, nové uspokojení

Základem, který salát drží, je cizrna, bulgur a pečená cuketa. Cizrnu můžete použít naloženou anebo si ji předem namočit a uvařit. Bulgur je předvařená nalámaná celozrnná pšenice, takže stačí ji jen zalít vařící vodu a nechat nabobtnat. Bulgur se veze na módní vlně, je lehce stravitelný, má příznivé nutriční složení, je plný vitamínů a minerálů. Chuťově je neutrální a lze ho použít i do jiných pokrmů, a to nejen vegetariánských, třeba na nádivky anebo do mletých mas. Používá se jako kuskus třeba v mém oblíbeném salátu tabouleh s čerstvou petrželkou.

Pikantnost dodají papričky, různě pálivé, především žluté jalapeňo a středně pálivé zelené papričky padron, které se používají především na španělské tapas. S chutěmi papriček je potřeba si tak trošku pohrát, aby se lehce pikantní salát nezvrhl v pálivé peklo na talíři. S chilli papričkami tedy opatrně. Nakonec lze přidat i jiné čerstvé papriky, ale pikantní chuť by v salátu měla zůstat, protože se projeví v dressingu z chilli marmelády, tedy správněji řečeno džemu.

Dressing z chilli džemu

Nejjednodušší je koupit chilli džem v prodejně s italskými specialitami, prodává se pod názvem Dolce Piaccante anebo Crema al pepperoncino. Pokud ji nemůžete sehnat, není nic snazšího než si tento poklad mezi ochucovadly doma zavařit. Je to velmi snadné, stačí vám jen červené chilli papričky, červené masité papriky, trochu červeného vína a želírovací cukr.

Dagmar Heřtová Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii. Je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky. Je autorkou knihy Bylinky na mém stole. Dagmar Heřtová je gastronomická novinářka a foodblogerka stránek s názvem Taste Journey.cz, což volně přeloženo znamená “hledání chutí”. Píše o jídle, nových trendech a restauracích. Znovuobjevila pro Čechy kadeřávek, potočnici lékařskou ( vodní řeřichu) a rychlenou rebarboru. Miluje Yiengar jogu a běh.

Chilli džem

Džem z chilli papriček na sladko jsem poprvé vyzkoušela v Kalábrii. Překvapivě dobré ochucovadlo prakticky ke všem pokrmům. Má velmi variabilní použití, nasládlou chuť později doplní pikantnější tón. Zavařit chilli džem je hračka, jen je dobré zvážit, jak ostrý má být, tedy podle druhu chilli papriček regulovat přidané množství. Já jsem použila středně velké a středně pálivé. I tak pro manipulaci s nimi doporučuji rukavice nebo aspoň jednu a hlavně nesahat na cokoliv jiného, hlavně si nemnout oči, chilli papričky dokážou být opravdovou zbraní.



Podle délky varu klesá pálivost papriček, takže s tím je třeba počítat. Vaření nemusí být dlouhé, jde jen o to, aby papričky a paprika byly opravdu měkké k rozmixování. Získáte neobvyklou pochoutku jen tak, ale i výborné ochucovadlo, které by mělo být stále při ruce.

Chilli džem na sladko

na dvě sklenice chilli džemu

100 g chilli papriček, středně pálivých



400 g červených masitých paprik



270 g cukru na zavařování s podílem k ovoci a cukru 1:1



1,5 dl červeného vína



Nejdříve si omyjeme červené papriky. Odřízneme stopku a rozkrojíme je napůl a vyjmeme jádřince. Nakrájíme papriky na kousky a dáme do širšího hrnce. Omyjeme a odstopkujeme chilli papričky, rozpůlíme a vykrojíme jádřince a semínka. Nakrájíme na plátky a přidáme k paprikám. Zasypeme želírovacím cukrem, zalijeme vínem, smícháme a přivedeme k varu. Vaříme pozvolna do měkka asi 30 minut, pravidelně mícháme. Tyčovým mixérem směs rozmixujeme, vyzkoušíme, zda želíruje, necháme ještě asi 10 minut stát a poté plníme do vypařených sklenic. Uzavřeme a uchováme v chladu a suchu.

Salát z pečené cukety s cizrnou, bulgurem a chilli džemem

pro velkou mísu salátu

2 menší cukety



1 šálek bulguru



5 stroužků česneku



1 citrón



400 g naložené cizrny



4 lžíce džemu z chilli papriček



2 žluté jalapeňo papričky



4 španělské zelené papričky padron, možno nahradit zelenými středně pálivými chilli



4 lžíce lehčího olivového oleje



velká hrst plocholisté petržele



mořská vločková sůl



čerstvě namletý pepř



Nejdříve si zahřejeme toubu na 170 °C. Plech vyložíme papírem, potřeme asi 2 lžícemi olivového oleje a dáme stranou. Cukety omyjeme, osušíme, odstraníme stopku a na mandolíně nakrájíme na stejně silné, asi 3 mm tenké plátky, nejlépe diagonálně. Rozložíme na pečicí papír, opětovně pokapeme olejem a posolíme vločkovou solí a čerstvě namletým pepřem a dáme péct asi na 15 minut do rozehřáté trouby.

Mezitím vsypeme bulgur do hlubší mísy, zalijeme dostatečným množstvím právě vroucí vody a necháme přikrytý nasáknout asi 15-–20 minut. Do sítka překlopíme naloženou cizrnu a necháme okapat.

Připravíme si dressing. Do mísy dáme chilli džem , přidáme šťávu z 1 citrónu a zamícháme do hladka. Přidáme oloupané a rozdrcené česnekové kousky a vše smícháme. Pak připravíme žluté jalapeňo. Odřízneme stopku, rozpůlíme, vyjmeme zrníčka a nakrájíme na plátky. Stejně postupujeme u zelených padros. Hotový bulgur slijeme do sítka.

Do mísy vložíme okapanou cizrnu, přidáme bulgur, opečené cukety, a to i se solí, pepřem a olivovým olejem z pečicího papíru, a vše opatrně zamícháme. Nakonec přidáme nahrubo nasekanou petrželku a vše spojíme dressingem. Smícháme všechny suroviny a ochutíme. Pokud je to nutné, přidáme sůl a pepř, ale jinak není nutné solit, pokud seškrábneme vše dobré z upečených cuket. Zdobíme petrželkou, můžeme ještě doplnit chilli džemem a podáváme jako samostatný pokrm nebo jako přílohu k masu.