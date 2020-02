Ray Donovan už špinavou práci dělat nebude. Televize Showtime oblíbený seriál po sedmé sérii ruší

LOS ANGELES Co dělala bohatá smetánka, když má nějaký neřešitelný problém? To je přeci jasné - zavolala Raye Donovana (Liev Schreiber). To už ale neplatí, protože televize Showtime oficálně oznámila, že seriál po své nejnovější sedmé sérii končí. To celé působí jako políček oddaným fanouškům, protože poslední díl má otevřený konec.

„Po sedmi úžasných sezónách Ray Donovan na televizi Showtime končí,“ zní prosté vyjádření. „Těší nás, že seriál skončil s tak početnou diváckou základnou a v tak silný moment. Naše upřímné díky míří k Lievu Schreiberovi, Jonu Voightovi (představitel Mickeyho Donovana, pozn. aut.), tvůrci Davidu Hollandovi a samozřejmě seriálovému štábu (současnému i minulému) za jejich obětavou práci,“ dodává televize ve vyjádření. Obecně se předpokládalo, že se Ray Donovan dočká alespoň ještě jedné série. Pochyby mezi fanoušky na sociálních sítítch zasel sál Liev Schreiber, když už 21. ledna sdílel příspěvek, ve kterém děkoval fanouškům za jejich oddanost seriálu. Dodal, že pokud fanoušci chtějí osmou sérii, musí „zatlačit“ přímo na Showtime. To se ale podle všeho úplně nepovedlo. Ray Donovan není jediným seriálem, kterému letos Showtime srazila vaz. Po osmé sérii končí i thriller z prostředí tajných služeb Ve jménu vlasti (Homeland).