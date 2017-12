Policie již nepátrá po podezřelém muži z vraždy ženy v Jihlavě, může být mrtvý

JIHLAVA Policisté přestali pátrat po muži podezřelém z páteční vraždy ženy v Jihlavě. Nalezli mrtvolu muže u Chrudimi. Zřejmě jde o muže, po němž pátrali a kterého podezírali z vraždy jednasedmdesátileté ženy zastřelené v autě. Žena s ním měla neshody a policie ho hledala. V sobotních večerních hodinách policisté pátrání po něm stáhnuli z databáze. Důvody, proč tak učinili, nechtěli komentovat. V sobotu to oznámila policejní mluvčí z Vysočiny Dana Čírtková. Mrtvolu bývalého partnera zastřelené ženy patrně nalezli lidé u Medlešic poblíž Chrudimi. Nález těla potvrdila policie Pardubického kraje.

„Nemáme potvrzenou totožnost mrtvého muže, okolnosti úmrtí jsou v šetření. Byla nařízena pitva,“ řekla mluvčí pardubické krajské policie Markéta Janovská. Při vyšetřování podle ní pardubická policie spolupracuje s policií v Jihlavě.



„Obracíme se s žádostí o pomoc ze strany všech osob, které se v pátek 15. prosince v době spáchání činu kolem 14:00 pohybovaly v Jihlavě na ulici Slavíčkova a v jejím bezprostřední okolí. Na místě se měly nacházet dvě osoby pravděpodobně vyššího věku, které z místa odešly ještě před příjezdem policie. Kriminalisté by potřebovali svědectví těchto dvou osob, které může být velice důležité pro další prověřování činu,“ řekla mluvčí.



Dodala, že policie se v minulosti zabývala spory mezi zastřelenou a jejím tehdejším partnerem. Podle kriminalistů měla žena s mužem neshody. Policisté hledali vůz značky Hyundai IX 35 červené barvy s registrační značkou 5J6 4785, který již nalezli. Zřejmě patřil podezřelému. Ženu za volantem pachatel zastřelil z protijedoucího auta.

„Obracíme se také na řidiče, kteří v době od 13:58 do 14:05 projížděli se svými vozidly v Jihlavě po ulici Sokolovská. A to zejména ve směru od dálničního přivaděče do centra Jihlavy a mají ve svém vozidle záznamové zařízení. I jejich svědectví a záznamy z kamer z vozidel jsou pro kriminalisty velice důležité,“ řekla Čírtková.

V sobotu dopoledne už policisté prohledali dům ve Štokách na Havlíčkobrodsku, který patří právě bývalému partnerovi zavražděné. „Přijeli kriminalisté s technickým vozidlem. Zprvu se u rozlehlého šedivého jednopodlažního domu snažili odvrtat zámky a dostat se dovnitř, nakonec se jim podařilo otevřít pomocí páčidla,“ napsal server iDNES.cz.



Podle dostupných informací spolu bývalí partneři podnikali, vlastnili v Jihlavě autoservisy nebo stanici technické kontroly. Už před nějakým časem se ale rozešli a své vzájemné spory nakonec řešili přes právníky. Tento týden ve středu měli mít u okresního soudu v Havlíčkově Brodě stání.