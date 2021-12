K Vánocům a přelomu roku se víc než ke které jiné roční době váže řada pověr – a platí to i pro to, co by se v těch dnech mělo či nemělo objevit na talíři. Jedna z nejznámějších praví, že na Nový rok bychom se měli vyhnout drůbeži a opeřencům jako takovým: kuřatům, husám nebo třeba kachnám – jinak by nám z domu mohlo uletět štěstí.