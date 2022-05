Nahořklé křupnutí. K čekance se musíte projíst, zkuste to se salátem podle receptu Jana Punčocháře

SALÁT S ČEKANKOU, CELEREM A JABLKEM INGREDIENCE ■ 1 hlávka červené čekanky ■ 1 hlávka baby římského salátu ■ 1 jablko Granny Smith ■ 1 středně velká bulva celeru ■ ocet, cukr, voda, sůl ■ čerstvý kerblík DRESINK ■ 150 ml podmáslí ■ 1 lžíce hořčice ■ 2 lžíce medu ■ 2 citrony, sůl ■ 80 ml olivového oleje 1. Nejprve připravíme dresink: Do podmáslí postupně přidáme hořčici, med, sůl a citronovou šťávu a všechno dobře promícháme. Nakonec do směsi zašleháme olivový olej a podle potřeby dochutíme. 2. Z cukru, octa, vody a soli uděláme sladkokyselý nálev, který přivedeme k varu a vložíme do něj celer, který jsme nakrájeli na tenké plátky. Necháme marinovat. 3. Oba druhy salátu dobře omyjeme, namarinujeme dresinkem a vyskládáme na talíř. Přidáme nakrájené jablko a marinovaný celer, ozdobíme čerstvým kerblíkem a na závěr zalijeme zbylým dresinkem.