Hovězí Massaman kari. Jak na thajskou lahůdku podle šéfkuchaře

Massaman kari je oblíbený sytý pokrm původem z Thajska. Skvěle chutná právě v zimě. Jak si ho připravit doma vám poradí šéfkuchař Štěpán Návrat, který se v současné době chystá vydat svou první kuchařku.

Massaman kari

Ingredience:

800 g hovězí loupané plece nebo krku

8-10 lžic massaman curry pasty



1000 ml kokosového mléka



4-6 lžic rybí omáčky



10 cm zázvoru



2 stonky citronové trávy



4 hvězdy badyánu



2 ks skořice



400 g brambory grenaille



2 ks cibule



50 g arašídů

cukr, limeta dle chuti



Postup: Na začátek si připravíme maso, které očistíme a nakrájíme na kostky 3x3 cm. Maso na woku zatáhneme na dvou lžících kari pasty, dokud lehce nezhnědne a přendáme do pekáčku. Nakrájíme si oloupaný zázvor a cibuli. Citrónovou trávu pomačkáme a překrojíme na větší kusy. Všechny ingredience nyní přidáme k masu. Přilijeme omáčky a všechno kokosové mléko. Kdybychom neměli maso pod hladinou, tak ještě doplníme vývarem nebo vodou. Pečeme v troubě na 145°C cca 3 hodiny, dokud maso nezměkne. Poté maso vytáhneme, omáčku si přecedíme a přelijeme do kastrolku a redukujeme do krémové konzistence. Dochutím limetou, cukrem a rybí omáčkou.

Grenaille brambory si omyjeme a uvaříme. Poté přidáme do omáčky s masem. Servírujeme v hlubší misce. Omáčku posypeme praženými arašídy a jako přílohu zvolíme jasmínovou rýži.

Tip: Osobní doporučení je massaman kari s jehněčí kýtou, která se přidá do omáčky. Celé se to peče v troubě na 180°C na dvě hodiny.