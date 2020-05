Italská specialita. V každém kraji najdete jiný recept na porchettu

Porchetta (čti porketa) je typická italská specialita. V každém kraji najdete jiný „jediný pravý zaručený“ recept, někde hraje prim dochucení fenyklovými semínky, jinde třeba muškátovým oříškem nebo rozmarýnem. Původně se porchetta připravovala z vykostěného selete, to je ale přece jen na „běžné poměry“ trochu složitější varianta. My si vystačíme s běžně dostupnými surovinami, takže je nemusíte nijak složitě shánět.

Porchetta

4-6 porcí

1,5 kg libovějšího bůčku nebo vepřového ramínka

250 g vepřové panenky



2 stroužky česneku



2 hrsti čerstvých bylinek (petrželka, tymián, rozmarýn…)



2 lžíce piniových oříšků nebo kešu ořechů



1 lžíce olivového oleje



1 hrst čerstvé šalvěje



2 jablka



1 velká cibule



sůl



pepř



Postup přípravy: Sežeňte si nízký libovější bůček, popřípadě poproste svého řezníka, aby vám vyšší kousek připravil na roládu. Anebo (pokud jste jen trošku šikovní) vezměte ostrý nůž, vyšší kus masa rozřízněte po kratší straně a otevřete ho jako knihu. Maso otočte sádlem nahoru a jeho povrch nařízněte do mřížky.

V hmoždíři (nebo na prkénku pomocí nože) rozmělněte na pastu česnek, bylinky, oříšky, olivový olej, sůl a pepř. Vzniklou pastou potřete z vnitřní strany bůček.

Vepřové panence ukrojte tenčí konce, aby vznikl váleček, který bude svou délkou kopírovat šířku bůčku. Připravenou panenku položte na jeden konec bůčku a pevně zarolujte. Abyste měli jistotu, že vám bude roláda perfektně držet pohromadě, můžete ji převázat potravinářským provázkem.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Roládu z vnější strany hojně osolte a pak vložte do pekáčku na vrstvu nahrubo pokrájené cibule, jablek a šalvěje. Vše vložte (nezakryté) do trouby vyhřáté na 100°C a pečte přibližně 4 hodiny. Během této doby maso občas zkontrolujte, promíchejte cibuli, jablka a výpek a v případě potřeby mírně podlijte (většinou to není nutné, maso pustí dostatek šťávy).



Po 4 hodinách maso vyjměte z pekáčku, slijte veškerý výpek s cibulí a jablky. Porchettu vraťte do pekáčku a vložte do trouby. Zvedněte teplotu na 200°C a pečte cca 30 minut, dokud se na bůčku nevypeče křupavá kůrka.

Mezitím, co se porchetta dopéká, si rozmixujte dohladka výpek s jablky a cibulí. V případě potřeby ho trošku nařeďte vodou.

Jako přílohu můžete uvařit kousky dýně, nebo ji přidat na cca 20 minut do trouby k masu. Masu ale bude „slušet“ i libovolné zeleninové pyré.

Jakmile bude porchetta krásně upečená, s křupavou kůrkou, vyndejte ji z trouby a nechte chvíli odpočinout (asi 10 minut). Pak ji zbavte provázku a nakrájejte ji na plátky.

Podávejte s přílohou podle vaší volby, jemně politou omáčkou z upečených jablek a cibule.