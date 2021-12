Jako z Vídně. Tafelspitz není ani polévka, ani vařené maso s přílohou. Jak na něj poradí Jan Punčochář

Ingredience

Tafelspitz:

■ 1 kg hovězí květové špičky

■ 2 cibule

■ 2 stroužky česneku

■ kořenová zelenina (mrkev, celer, petržel), celkem asi 250 g

■ divoké koření (celé nové koření, celý pepř, bobkový list)

■ libeček

■ sůl, pepř

Bramborové rösti:

■ 300 g brambor

■ muškátový oříšek

■ máslo

■ olej

■ sůl, pepř

Smetanový špenát:

■ 4 hrsti špenátových listů

■ 2 šalotky

■ česnek

■ máslo

■ smetana

■ sůl, pepř

1. Tafelspitz:

Maso dáme vařit do většího množství vody, řádně osolíme a opepříme. Jakmile se vytvoří první pěna (sražená bílkovina), pomocí naběračky ji sebereme, aby vývar zůstal čirý. Asi po hodině varu přidáme do hrnce očištěnou zeleninu a divoké koření a vaříme další asi hodinu až dvě, dokud nebude maso měkké. Těsně před koncem varu přidáme do vývaru i celý libeček.

Uvařené maso se zeleninou vyjmeme a vývar necháme na mírném plameni zredukovat asi na 2/3 objemu, aby zesílil. Podle potřeby dochutíme solí a pepřem, maso a kořenovou zeleninu nakrájíme na plátky.

2. Rösti: Brambory vaříme ve vodě se slupkou tak, aby byly uvařené jen do poloměkka. Pak je scedíme, necháme vystydnout a oloupeme. Nastrouháme je na hrubém struhadle a ochutíme solí, pepřem a muškátovým oříškem. Do rozehřáté pánve přidáme trochu oleje a rozprostřeme nastrouhané brambory. Přidáme malé kostky másla a necháme opékat do zlatavé barvy. Poté otočíme a opečeme i z druhé strany – podobně jako u bramboráku.

3. Špenát: Šalotku nakrájíme najemno a opečeme na troše másla dozlatova. Přidáme najemno nasekaný česnek a opět lehce orestujeme. Poté přidáme špenát, ochutíme solí a pepřem, podlijeme trochou smetany a necháme asi 2 minuty dusit. Na závěr přidáme ještě kousek másla na zjemnění, případně dochutíme solí a pepřem.